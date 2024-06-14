https://ria.ru/20240614/putin-1952860609.html
Путин: Киев начал боевые действия против граждан, хотевших независимости
Путин: Киев начал боевые действия против граждан, хотевших независимости - РИА Новости, 14.06.2024
Путин: Киев начал боевые действия против граждан, хотевших независимости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине, это Киев начал боевые действия против граждан, объявивших о своей независимости. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:09
2024-06-14T13:09
2024-06-14T13:09
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине, это Киев начал боевые действия против граждан, объявивших о своей независимости. Глава государства заявил, что на Западе сейчас постоянно звучит тезис о том, что Россия начала войну в рамках специальной военной операции, что она агрессор, и поэтому по ее территориям можно наносить удары с использованием западных вооружений, а Украина якобы защищается. "Еще раз хочу подчеркнуть, Россия не начинала войны, это киевский режим, повторю, после того как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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в мире, россия, украина, владимир путин, киев
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Киев
Путин: Киев начал боевые действия против граждан, хотевших независимости
Путин: не Москва начала боевые действия на Украине, а Киев
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине, это Киев начал боевые действия против граждан, объявивших о своей независимости.
Глава государства заявил, что на Западе сейчас постоянно звучит тезис о том, что Россия начала войну в рамках специальной военной операции, что она агрессор, и поэтому по ее территориям можно наносить удары с использованием западных вооружений, а Украина якобы защищается.
"Еще раз хочу подчеркнуть, Россия не начинала войны, это киевский режим, повторю, после того как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.