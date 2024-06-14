https://ria.ru/20240614/putin-1952855733.html

Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин

Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин

Украина отвергла путь к миру по указке западных кураторов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:00

2024-06-14T13:00

2024-06-14T13:59

в мире

украина

россия

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украина отвергла путь к миру по указке западных кураторов, заявил президент РФ Владимир Путин."Путь к миру опять был отвергнут. Сделано это, как мы теперь знаем, по указке со стороны западных кураторов, включая бывшего премьер-министра Великобритании, в ходе визита которого в Киев было прямо сказано – никаких договоренностей, нужно победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. И принялись дальше усиленно накачивать Украину вооружениями", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952862330.html

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Путин: путь к миру был отвергнут Украиной, сделано это, как мы теперь знаем, по указке Запада УКРАИНА ОТВЕРГЛА ПУТЬ К МИРУ ПО УКАЗКЕ ЗАПАДА - ПУТИН 2024-06-14T13:00 true PT1M40S

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в мире, украина, россия, великобритания, владимир путин