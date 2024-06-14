https://ria.ru/20240614/putin-1952855733.html
Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин
Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин
Украина отвергла путь к миру по указке западных кураторов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:00
2024-06-14T13:00
2024-06-14T13:59
в мире
украина
россия
великобритания
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952882686_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e2d0c4ea99c9e71527aa420867d0004.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украина отвергла путь к миру по указке западных кураторов, заявил президент РФ Владимир Путин."Путь к миру опять был отвергнут. Сделано это, как мы теперь знаем, по указке со стороны западных кураторов, включая бывшего премьер-министра Великобритании, в ходе визита которого в Киев было прямо сказано – никаких договоренностей, нужно победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. И принялись дальше усиленно накачивать Украину вооружениями", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952862330.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952882686_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_661101ac2e5bfae7716141ab44c09516.jpg
Путин: путь к миру был отвергнут Украиной, сделано это, как мы теперь знаем, по указке Запада
УКРАИНА ОТВЕРГЛА ПУТЬ К МИРУ ПО УКАЗКЕ ЗАПАДА - ПУТИН
2024-06-14T13:00
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, великобритания, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Путин
Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин
Путин: Украина отвергла путь к миру по указанию западных кураторов