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Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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13:00 14.06.2024 (обновлено: 13:59 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952855733.html
Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин
Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин
Украина отвергла путь к миру по указке западных кураторов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:00
2024-06-14T13:59
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украина отвергла путь к миру по указке западных кураторов, заявил президент РФ Владимир Путин."Путь к миру опять был отвергнут. Сделано это, как мы теперь знаем, по указке со стороны западных кураторов, включая бывшего премьер-министра Великобритании, в ходе визита которого в Киев было прямо сказано – никаких договоренностей, нужно победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. И принялись дальше усиленно накачивать Украину вооружениями", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952862330.html
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Путин: путь к миру был отвергнут Украиной, сделано это, как мы теперь знаем, по указке Запада
УКРАИНА ОТВЕРГЛА ПУТЬ К МИРУ ПО УКАЗКЕ ЗАПАДА - ПУТИН
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в мире, украина, россия, великобритания, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Путин
Украина отвергла путь к миру по указке Запада, заявил Путин

Путин: Украина отвергла путь к миру по указанию западных кураторов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украина отвергла путь к миру по указке западных кураторов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Путь к миру опять был отвергнут. Сделано это, как мы теперь знаем, по указке со стороны западных кураторов, включая бывшего премьер-министра Великобритании, в ходе визита которого в Киев было прямо сказано – никаких договоренностей, нужно победить Россию на поле боя, добиться ее стратегического поражения. И принялись дальше усиленно накачивать Украину вооружениями", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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