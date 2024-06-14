https://ria.ru/20240614/putin-1952854485.html

Путин назвал операцию против Донбасса со стороны Украины геноцидом

Путин назвал операцию против Донбасса со стороны Украины геноцидом - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назвал операцию против Донбасса со стороны Украины геноцидом

Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом карательную операцию против Донбасса, жителей которого объявили людьми второго сорта. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:58

2024-06-14T12:58

2024-06-14T13:12

в мире

донбасс

украина

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом карательную операцию против Донбасса, жителей которого объявили людьми второго сорта."Донбасс в течение восьми лет обстреливали, устраивали теракты, убийства, организовывали жесточайшую блокаду. Все эти годы жителей Донбасса, женщин, детей, стариков объявляли людьми второго сорта, недочеловеками, грозили им расправой... Что это, как не геноцид в центре Европы в 21 веке?" - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240502/odessa-1943470466.html

донбасс

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в мире, донбасс, украина