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Путин назвал операцию против Донбасса со стороны Украины геноцидом - РИА Новости, 14.06.2024
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12:58 14.06.2024 (обновлено: 13:12 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952854485.html
Путин назвал операцию против Донбасса со стороны Украины геноцидом
Путин назвал операцию против Донбасса со стороны Украины геноцидом - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал операцию против Донбасса со стороны Украины геноцидом
Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом карательную операцию против Донбасса, жителей которого объявили людьми второго сорта. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:58
2024-06-14T13:12
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом карательную операцию против Донбасса, жителей которого объявили людьми второго сорта."Донбасс в течение восьми лет обстреливали, устраивали теракты, убийства, организовывали жесточайшую блокаду. Все эти годы жителей Донбасса, женщин, детей, стариков объявляли людьми второго сорта, недочеловеками, грозили им расправой... Что это, как не геноцид в центре Европы в 21 веке?" - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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в мире, донбасс, украина
В мире, Донбасс, Украина
Путин назвал операцию против Донбасса со стороны Украины геноцидом

Путин: Украина объявила жителей Донбасса людьми второго сорта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом карательную операцию против Донбасса, жителей которого объявили людьми второго сорта.
«
"Донбасс в течение восьми лет обстреливали, устраивали теракты, убийства, организовывали жесточайшую блокаду. Все эти годы жителей Донбасса, женщин, детей, стариков объявляли людьми второго сорта, недочеловеками, грозили им расправой... Что это, как не геноцид в центре Европы в 21 веке?" - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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