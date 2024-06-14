https://ria.ru/20240614/putin-1952850081.html

Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия

Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия - РИА Новости, 14.06.2024

Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:51

2024-06-14T12:51

2024-06-14T13:04

белоруссия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с партнерами и заинтересованными странами."В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке... Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20231122/odkb-1911147913.html

белоруссия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, владимир путин, россия