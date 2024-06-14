https://ria.ru/20240614/putin-1952850081.html
Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия
Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия - РИА Новости, 14.06.2024
Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:51
2024-06-14T12:51
2024-06-14T13:04
белоруссия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с партнерами и заинтересованными странами."В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке... Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20231122/odkb-1911147913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, владимир путин, россия
Белоруссия, Владимир Путин, Россия
Путин поддержал инициативу Белоруссии о Хартии многообразия
Путин поручил проработать с партнерами Хартию многообразия для 21 века
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Белоруссии о разработке хартии многообразия для 21 века и поручил МИД РФ проработать данный документ с партнерами и заинтересованными странами.
"В этой связи поддерживаем инициативу белорусских друзей, разработать программный документ, хартию многополярности и многообразия в 21 веке... Считаю важным и прошу глубоко проработать такой документ с нашими партнерами и со всеми заинтересованными государствами", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.