https://ria.ru/20240614/putin-1952849078.html
Путин призвал активизировать диалог в Союзном государстве и ОДКБ
Путин призвал активизировать диалог в Союзном государстве и ОДКБ - РИА Новости, 14.06.2024
Путин призвал активизировать диалог в Союзном государстве и ОДКБ
Для продвижения идеи системы евразийской безопасности нужно активизировать диалог в Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:49
2024-06-14T12:49
2024-06-14T12:59
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Для продвижения идеи системы евразийской безопасности нужно активизировать диалог в Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент РФ Владимир Путин."Для продвижения идеи системы евразийской безопасности нужно значительно активировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями. Речь прежде всего о Союзном государстве, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества. Видим перспективу в том, чтобы к этим процессам в дальнейшем подключились и другие влиятельные евразийские объединения от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952841849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзное государство, евразийский экономический союз, одкб, владимир путин, политика, россия, юго-восточная азия, снг
Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Владимир Путин, Политика, Россия, Юго-Восточная Азия, СНГ
Путин призвал активизировать диалог в Союзном государстве и ОДКБ
Путин: для продвижения идеи евразийской безопасности нужен диалог в ОДКБ и ЕАЭС