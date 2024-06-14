https://ria.ru/20240614/putin-1952847465.html

Последствия украинского кризиса отзываются по всей планете, заявил Путин

Последствия украинского кризиса отзываются по всей планете, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Последствия украинского кризиса отзываются по всей планете, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что последствия украинского кризиса отзываются по всей планете. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:44

2024-06-14T12:44

2024-06-14T13:00

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что последствия украинского кризиса отзываются по всей планете."Трагический для всех нас пример – это украинский кризис, последствия которого отзываются по всей планете", - сказал российский лидер на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952848918.html

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украина

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россия, украина, владимир путин