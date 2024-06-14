https://ria.ru/20240614/putin-1952847284.html

Путин пригрозил ответом за воровство российских активов

Путин пригрозил ответом за воровство российских активов - РИА Новости, 14.06.2024

Путин пригрозил ответом за воровство российских активов

Воровство российских активов на западе не останется безнаказанным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:42

2024-06-14T12:42

2024-06-14T13:44

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воровство российских активов на западе не останется безнаказанным, заявил президент России Владимир Путин."Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов... Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/mishel-1952783354.html

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Путин: воровство российских активов не останется безнаказанным Путин: воровство российских активов не останется безнаказанным 2024-06-14T12:42 true PT0M59S

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владимир путин, россия, политика