https://ria.ru/20240614/putin-1952846907.html

Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин

Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин

Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа, заявил президент России... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:41

2024-06-14T12:41

2024-06-14T12:42

россия

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа, заявил президент России Владимир Путин. "Мы неизменно, и в 90-е годы, и позднее указывали на ошибочность курса, избранного элитами Запада. Не просто критиковали, предупреждали, а предлагали варианты, конструктивные решения, подчеркивали важность выработки устраивающих всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, механизмов европейской и мировой безопасности", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ. Путин отметил, что простое перечисление инициатив, которые выдвигала Россия за эти годы, "займет не один абзац". "Но все наши попытки, причем многократные попытки, всех и не перечислишь, вразумить собеседников - объяснения, увещевания, предупреждения, просьбы с нашей стороны - не находили вообще никакого ответа", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240614/putin-1952845960.html

https://ria.ru/20240614/putin-1952843912.html

россия

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россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)