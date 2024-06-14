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Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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12:41 14.06.2024 (обновлено: 12:42 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952846907.html
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин
Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа, заявил президент России... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:41
2024-06-14T12:42
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа, заявил президент России Владимир Путин. "Мы неизменно, и в 90-е годы, и позднее указывали на ошибочность курса, избранного элитами Запада. Не просто критиковали, предупреждали, а предлагали варианты, конструктивные решения, подчеркивали важность выработки устраивающих всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, механизмов европейской и мировой безопасности", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ. Путин отметил, что простое перечисление инициатив, которые выдвигала Россия за эти годы, "займет не один абзац". "Но все наши попытки, причем многократные попытки, всех и не перечислишь, вразумить собеседников - объяснения, увещевания, предупреждения, просьбы с нашей стороны - не находили вообще никакого ответа", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240614/putin-1952845960.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952843912.html
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россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин

Путин: РФ предлагала Западу решения в области безопасности, но безрезультатно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы неизменно, и в 90-е годы, и позднее указывали на ошибочность курса, избранного элитами Запада. Не просто критиковали, предупреждали, а предлагали варианты, конструктивные решения, подчеркивали важность выработки устраивающих всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, механизмов европейской и мировой безопасности", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности
12:38
Путин отметил, что простое перечисление инициатив, которые выдвигала Россия за эти годы, "займет не один абзац".
"Но все наши попытки, причем многократные попытки, всех и не перечислишь, вразумить собеседников - объяснения, увещевания, предупреждения, просьбы с нашей стороны - не находили вообще никакого ответа", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин заявил о крахе Евроатлантической системы безопасности
12:35
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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