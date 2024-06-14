https://ria.ru/20240614/putin-1952846907.html
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин
Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа, заявил президент России... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:41
2024-06-14T12:41
2024-06-14T12:42
россия
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951509357_0:55:3213:1862_1920x0_80_0_0_4b62ac40aa8616e2732722c59c2f510a.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа, заявил президент России Владимир Путин. "Мы неизменно, и в 90-е годы, и позднее указывали на ошибочность курса, избранного элитами Запада. Не просто критиковали, предупреждали, а предлагали варианты, конструктивные решения, подчеркивали важность выработки устраивающих всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, механизмов европейской и мировой безопасности", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ. Путин отметил, что простое перечисление инициатив, которые выдвигала Россия за эти годы, "займет не один абзац". "Но все наши попытки, причем многократные попытки, всех и не перечислишь, вразумить собеседников - объяснения, увещевания, предупреждения, просьбы с нашей стороны - не находили вообще никакого ответа", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240614/putin-1952845960.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952843912.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951509357_482:0:3213:2048_1920x0_80_0_0_3b558cc631b09a0c972ee8f73c19e163.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин
Путин: РФ предлагала Западу решения в области безопасности, но безрезультатно
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы неизменно, и в 90-е годы, и позднее указывали на ошибочность курса, избранного элитами Запада. Не просто критиковали, предупреждали, а предлагали варианты, конструктивные решения, подчеркивали важность выработки устраивающих всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, механизмов европейской и мировой безопасности", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ.
Путин отметил, что простое перечисление инициатив, которые выдвигала Россия за эти годы, "займет не один абзац".
"Но все наши попытки, причем многократные попытки, всех и не перечислишь, вразумить собеседников - объяснения, увещевания, предупреждения, просьбы с нашей стороны - не находили вообще никакого ответа", - сказал глава государства.