https://ria.ru/20240614/putin-1952845960.html

Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности

Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности - РИА Новости, 14.06.2024

Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:38

2024-06-14T12:38

2024-06-14T13:07

владимир путин

россия

евразия

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии."Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240530/evraziya-1949473336.html

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владимир путин, россия, евразия, политика