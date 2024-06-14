https://ria.ru/20240614/putin-1952845960.html
Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности
Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности - РИА Новости, 14.06.2024
Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:38
2024-06-14T12:38
2024-06-14T13:07
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии."Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двухсторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии. При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240530/evraziya-1949473336.html
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владимир путин, россия, евразия, политика
Владимир Путин, Россия, Евразия, Политика
Путин призвал начать широкое обсуждение гарантий безопасности
Путин заявил о необходимости начать широкое обсуждение гарантий безопасности