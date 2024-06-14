https://ria.ru/20240614/putin-1952845861.html

Путин осудил попытки США сохранить имперский статус

Путин осудил попытки США сохранить имперский статус - РИА Новости, 14.06.2024

Путин осудил попытки США сохранить имперский статус

Попытки США любыми путями сохранить свой имперский статус лишь ведут страну к деградации, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:38

2024-06-14T12:38

2024-06-14T13:02

сша

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Попытки США любыми путями сохранить свой имперский статус лишь ведут страну к деградации, сообщил президент России Владимир Путин."Непрекращающиеся попытки правящих там (в США) сегодня либерально-глобалистских элит, любыми путями распространить свою идеологию на весь мир, сохранить свой имперский статус, свое доминирование, лишь все больше истощает страну, ведут ее к деградации, вступает в явное противоречие с подлинными интересами американского народа. Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952844541.html

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сша, россия, в мире, владимир путин