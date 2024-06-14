https://ria.ru/20240614/putin-1952845861.html
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус - РИА Новости, 14.06.2024
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус
Попытки США любыми путями сохранить свой имперский статус лишь ведут страну к деградации, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:38
2024-06-14T12:38
2024-06-14T13:02
сша
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952657516_0:163:3351:2048_1920x0_80_0_0_18e3e11a4e8ff29a57e821f613aad843.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Попытки США любыми путями сохранить свой имперский статус лишь ведут страну к деградации, сообщил президент России Владимир Путин."Непрекращающиеся попытки правящих там (в США) сегодня либерально-глобалистских элит, любыми путями распространить свою идеологию на весь мир, сохранить свой имперский статус, свое доминирование, лишь все больше истощает страну, ведут ее к деградации, вступает в явное противоречие с подлинными интересами американского народа. Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952844541.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952657516_558:0:3289:2048_1920x0_80_0_0_8cacc586de651b39d2400d3dd4cd4cbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, владимир путин
США, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус
Путин: попытки США сохранить имперский статус лишь ведут страну к деградации
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Попытки США любыми путями сохранить свой имперский статус лишь ведут страну к деградации, сообщил президент России Владимир Путин.
"Непрекращающиеся попытки правящих там (в США) сегодня либерально-глобалистских элит, любыми путями распространить свою идеологию на весь мир, сохранить свой имперский статус, свое доминирование, лишь все больше истощает страну, ведут ее к деградации, вступает в явное противоречие с подлинными интересами американского народа. Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.