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Путин осудил попытки США сохранить имперский статус - РИА Новости, 14.06.2024
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12:38 14.06.2024 (обновлено: 13:02 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952845861.html
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус - РИА Новости, 14.06.2024
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус
Попытки США любыми путями сохранить свой имперский статус лишь ведут страну к деградации, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:38
2024-06-14T13:02
сша
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Попытки США любыми путями сохранить свой имперский статус лишь ведут страну к деградации, сообщил президент России Владимир Путин."Непрекращающиеся попытки правящих там (в США) сегодня либерально-глобалистских элит, любыми путями распространить свою идеологию на весь мир, сохранить свой имперский статус, свое доминирование, лишь все больше истощает страну, ведут ее к деградации, вступает в явное противоречие с подлинными интересами американского народа. Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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сша, россия, в мире, владимир путин
США, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин осудил попытки США сохранить имперский статус

Путин: попытки США сохранить имперский статус лишь ведут страну к деградации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Попытки США любыми путями сохранить свой имперский статус лишь ведут страну к деградации, сообщил президент России Владимир Путин.
"Непрекращающиеся попытки правящих там (в США) сегодня либерально-глобалистских элит, любыми путями распространить свою идеологию на весь мир, сохранить свой имперский статус, свое доминирование, лишь все больше истощает страну, ведут ее к деградации, вступает в явное противоречие с подлинными интересами американского народа. Если бы не этот тупиковый путь, агрессивное мессианство, замешанное на вере в собственную избранность и исключительность, международные отношения давно были бы стабилизированы", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Путин: Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин: Европа сохранит себя, если будет в хороших отношениях с Россией
12:37
 
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