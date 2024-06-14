https://ria.ru/20240614/putin-1952842980.html

Путин назвал главную угрозу для Европы

Путин назвал главную угрозу для Европы - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назвал главную угрозу для Европы

Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:33

2024-06-14T12:33

2024-06-14T12:54

европа

россия

сша

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Опасность для Европы исходит не от России, главная угроза для европейцев - в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития, погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240614/putin-1952848918.html

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2024

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европа, россия, сша, владимир путин, политика