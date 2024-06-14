https://ria.ru/20240614/putin-1952842980.html
Путин назвал главную угрозу для Европы
Путин назвал главную угрозу для Европы - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал главную угрозу для Европы
Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:33
2024-06-14T12:33
2024-06-14T12:54
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность для Европы исходит не от России, она идет от США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ."Опасность для Европы исходит не от России, главная угроза для европейцев - в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития, погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240614/putin-1952848918.html
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европа, россия, сша, владимир путин, политика
Европа, Россия, США, Владимир Путин, Политика
Путин назвал главную угрозу для Европы
Путин: опасность для Европы исходит не от России, она идет от США