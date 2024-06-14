https://ria.ru/20240614/putin-1952842408.html
Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом
Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом
Президент России Владимир Путин назвал домыслами сообщения о том, что Россия хочет напасть на Европу, по его словам - это абсолютный бред, обоснование для гонки РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:33
2024-06-14T12:33
2024-06-14T12:53
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал домыслами сообщения о том, что Россия хочет напасть на Европу, по его словам - это абсолютный бред, обоснование для гонки вооружений.Он отметил, что сейчас отношения России с рядом европейских государств деградировали, при том, не по вине РФ."Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно, все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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россия, европа, владимир путин
Россия, Европа, Владимир Путин
Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом
Путин: Европа заявляет о желании РФ напасть, чтобы оправдать гонку вооружений
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал домыслами сообщения о том, что Россия хочет напасть на Европу, по его словам - это абсолютный бред, обоснование для гонки вооружений.
Он отметил, что сейчас отношения России с рядом европейских государств деградировали, при том, не по вине РФ.
"Антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют высокопоставленные европейские деятели, сопровождается домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Я много раз говорил об этом, и в этом зале нечего повторять многократно, все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.