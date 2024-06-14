https://ria.ru/20240614/putin-1952841423.html

Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин

Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что западные державы во главе с США сочли, что победили в холодной войне и могут сами определять мировое устройство, а... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:29

2024-06-14T12:29

2024-06-14T12:41

сша

россия

политика

владимир путин

нато

москва

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные державы во главе с США сочли, что победили в холодной войне и могут сами определять мировое устройство, а на справедливые вопросы Москвы отвечали отговорками."Западные державы во главе США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения Североатлантического блока... На наши справедливые вопросы отвечали отговорками в том духе, что нападать на Россию, мол, никто не собирается, а расширение НАТО... не направлено против России", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ."Достаточно быстро стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственной правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работают на самом деле", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240516/zayavlenie-1946402535.html

сша

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, политика, владимир путин, нато, москва