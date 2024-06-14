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Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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12:29 14.06.2024 (обновлено: 12:41 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952841423.html
Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин
Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что западные державы во главе с США сочли, что победили в холодной войне и могут сами определять мировое устройство, а... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:29
2024-06-14T12:41
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россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные державы во главе с США сочли, что победили в холодной войне и могут сами определять мировое устройство, а на справедливые вопросы Москвы отвечали отговорками."Западные державы во главе США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения Североатлантического блока... На наши справедливые вопросы отвечали отговорками в том духе, что нападать на Россию, мол, никто не собирается, а расширение НАТО... не направлено против России", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ."Достаточно быстро стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственной правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работают на самом деле", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.
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сша, россия, политика, владимир путин, нато, москва
США, Россия, Политика, Владимир Путин, НАТО, Москва
Запад считает, что победил в холодной войне, заявил Путин

Путин: Запад счел, что может определять мироустройство после холодной войны

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные державы во главе с США сочли, что победили в холодной войне и могут сами определять мировое устройство, а на справедливые вопросы Москвы отвечали отговорками.
"Западные державы во главе США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. Практическим выражением такого мировоззрения стал проект неограниченного в пространстве и во времени расширения Североатлантического блока... На наши справедливые вопросы отвечали отговорками в том духе, что нападать на Россию, мол, никто не собирается, а расширение НАТО... не направлено против России", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.
"Достаточно быстро стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственной правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работают на самом деле", - сказал глава государства на встрече с руководством МИД РФ.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Россия и Китай отметили, что США мыслят категориями "холодной войны
16 мая, 13:14
 
СШАРоссияПолитикаВладимир ПутинНАТОМосква
 
 
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