https://ria.ru/20240614/putin-1952840347.html

Путин на встрече с руководством МИД даст оценку обстановке и озвучит задачи

Путин на встрече с руководством МИД даст оценку обстановке и озвучит задачи - РИА Новости, 14.06.2024

Путин на встрече с руководством МИД даст оценку обстановке и озвучит задачи

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел (МИД) предложил дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:27

2024-06-14T12:27

2024-06-14T12:28

владимир путин

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел (МИД) предложил дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах и озвучить задачи для ведомства."В таком широком составе мы с вами встречались в конце 2021 года, в ноябре. За это время произошло много поворотных, без преувеличения, судьбоносных событий и в стране, и в мире. Поэтому считаю важным дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставить ей соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952838696.html

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Путин о текущей обстановке и задачах для министерства Путин заявил, что на встрече с руководством МИД даст оценку текущей обстановке и озвучит задачи для министерства. 2024-06-14T12:27 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)