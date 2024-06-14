https://ria.ru/20240614/putin-1952840347.html
Путин на встрече с руководством МИД даст оценку обстановке и озвучит задачи
Путин на встрече с руководством МИД даст оценку обстановке и озвучит задачи - РИА Новости, 14.06.2024
Путин на встрече с руководством МИД даст оценку обстановке и озвучит задачи
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел (МИД) предложил дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:27
2024-06-14T12:27
2024-06-14T12:28
владимир путин
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел (МИД) предложил дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах и озвучить задачи для ведомства."В таком широком составе мы с вами встречались в конце 2021 года, в ноябре. За это время произошло много поворотных, без преувеличения, судьбоносных событий и в стране, и в мире. Поэтому считаю важным дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставить ей соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством", - сказал Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952838696.html
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Путин о текущей обстановке и задачах для министерства
Путин заявил, что на встрече с руководством МИД даст оценку текущей обстановке и озвучит задачи для министерства.
2024-06-14T12:27
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РИА Новости
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владимир путин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Владимир Путин, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин на встрече с руководством МИД даст оценку обстановке и озвучит задачи
Путин на встрече с МИД оценит текущую обстановку и озвучит задачи для ведомства