https://ria.ru/20240614/putin-1952839541.html
Путин предложил вместе с партнерами обсуждать фундаментальные вопросы
Путин предложил вместе с партнерами обсуждать фундаментальные вопросы - РИА Новости, 14.06.2024
Путин предложил вместе с партнерами обсуждать фундаментальные вопросы
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил вместе с партнерами обсуждать и предлагать решения фундаментальных вопросов, которые... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:24
2024-06-14T12:24
2024-06-14T12:43
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил вместе с партнерами обсуждать и предлагать решения фундаментальных вопросов, которые волнуют все мировое сообщество."Работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует от всех нас еще большей концентрации усилий и инициативы на устойчивость: способности не только реагировать на текущие вызовы, но и формировать свою, причем долгосрочную повестку, вместе с партнерами предлагать обсуждать в рамках открытой конструктивной дискуссии варианты решений тех фундаментальных вопросов, которые волнуют не только нас, но и все мировое сообщество", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20231228/rossiya-1918735748.html
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россия, владимир путин
Путин предложил вместе с партнерами обсуждать фундаментальные вопросы
Путин предложил вместе с партнерами предлагать решения фундаментальных вопросов