https://ria.ru/20240614/putin-1952839541.html

Путин предложил вместе с партнерами обсуждать фундаментальные вопросы

Путин предложил вместе с партнерами обсуждать фундаментальные вопросы - РИА Новости, 14.06.2024

Путин предложил вместе с партнерами обсуждать фундаментальные вопросы

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил вместе с партнерами обсуждать и предлагать решения фундаментальных вопросов, которые... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:24

2024-06-14T12:24

2024-06-14T12:43

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил вместе с партнерами обсуждать и предлагать решения фундаментальных вопросов, которые волнуют все мировое сообщество."Работа на этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует от всех нас еще большей концентрации усилий и инициативы на устойчивость: способности не только реагировать на текущие вызовы, но и формировать свою, причем долгосрочную повестку, вместе с партнерами предлагать обсуждать в рамках открытой конструктивной дискуссии варианты решений тех фундаментальных вопросов, которые волнуют не только нас, но и все мировое сообщество", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20231228/rossiya-1918735748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин