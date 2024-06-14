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Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН - РИА Новости, 14.06.2024
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12:24 14.06.2024 (обновлено: 12:45 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952839438.html
Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН
Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН - РИА Новости, 14.06.2024
Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН
Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:24
2024-06-14T12:45
оон
россия
владимир путин
шос
брикс
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства на встрече с руководством МИД РФ отметил, что международные дискуссии о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире, о демократизации всей системы международных отношений уже идут."Так, с коллегами по Содружеству Независимых Государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС. Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952846907.html
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оон, россия, владимир путин, шос, брикс
ООН, Россия, Владимир Путин, ШОС, БРИКС
Россия заинтересована в развитии диалога о неделимой безопасности в ООН

Путин: Россия заинтересована в развитии в ООН диалога о неделимой безопасности

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства на встрече с руководством МИД РФ отметил, что международные дискуссии о параметрах взаимодействия государств в многополярном мире, о демократизации всей системы международных отношений уже идут.
"Так, с коллегами по Содружеству Независимых Государств мы согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Пригласили партнеров к разговору по этой тематике и на других международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС. Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьезное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности", - сказал президент РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Россия предлагала Западу решения по безопасности, заявил Путин
12:41
 
ООНРоссияВладимир ПутинШОСБРИКС
 
 
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