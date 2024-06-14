https://ria.ru/20240614/putin-1952837895.html
Путин оценил изменения в глобальной политике
Путин оценил изменения в глобальной политике - РИА Новости, 14.06.2024
Путин оценил изменения в глобальной политике
Мир стремительно меняется, как прежде уже не будет - ни в глобальной политике, ни в экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:21
2024-06-14T12:21
2024-06-14T12:44
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мир стремительно меняется, как прежде уже не будет - ни в глобальной политике, ни в экономике, заявил президент России Владимир Путин."Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет. Ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции", - сказал он на встрече с руководством МИД РФ
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин оценил изменения в глобальной политике
Путин заявил, что мир стремительно меняется, как прежде уже не будет