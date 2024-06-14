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Путин поблагодарил сотрудников МИД за напряженную работу - РИА Новости, 14.06.2024
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12:18 14.06.2024 (обновлено: 12:44 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952836507.html
Путин поблагодарил сотрудников МИД за напряженную работу
Путин поблагодарил сотрудников МИД за напряженную работу - РИА Новости, 14.06.2024
Путин поблагодарил сотрудников МИД за напряженную работу
Президент России Владимир Путин в пятницу поблагодарил сотрудников МИД РФ за напряженную работу в интересах России. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:18
2024-06-14T12:44
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу поблагодарил сотрудников МИД РФ за напряженную работу в интересах России."В начале нашей встречи, беседы хочу поблагодарить за напряженную работу в интересах России и нашего народа ", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952838696.html
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Путин о текущей обстановке и задачах для министерства
Путин заявил, что на встрече с руководством МИД даст оценку текущей обстановке и озвучит задачи для министерства.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин поблагодарил сотрудников МИД за напряженную работу

Путин поблагодарил сотрудников МИД за напряженную работу в интересах России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу поблагодарил сотрудников МИД РФ за напряженную работу в интересах России.
«
"В начале нашей встречи, беседы хочу поблагодарить за напряженную работу в интересах России и нашего народа ", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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