https://ria.ru/20240614/putin-1952836507.html

Путин поблагодарил сотрудников МИД за напряженную работу

Путин поблагодарил сотрудников МИД за напряженную работу - РИА Новости, 14.06.2024

Путин поблагодарил сотрудников МИД за напряженную работу

Президент России Владимир Путин в пятницу поблагодарил сотрудников МИД РФ за напряженную работу в интересах России. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:18

2024-06-14T12:18

2024-06-14T12:44

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу поблагодарил сотрудников МИД РФ за напряженную работу в интересах России."В начале нашей встречи, беседы хочу поблагодарить за напряженную работу в интересах России и нашего народа ", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952838696.html

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Путин о текущей обстановке и задачах для министерства Путин заявил, что на встрече с руководством МИД даст оценку текущей обстановке и озвучит задачи для министерства. 2024-06-14T12:18 true PT0M39S

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россия, политика, владимир путин