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Путин приехал на встречу с руководством МИД - РИА Новости, 14.06.2024
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12:15 14.06.2024 (обновлено: 12:17 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/putin-1952833104.html
Путин приехал на встречу с руководством МИД
Путин приехал на встречу с руководством МИД - РИА Новости, 14.06.2024
Путин приехал на встречу с руководством МИД
Президент России Владимир Путин приехал на встречу с руководством министерства иностранных дел РФ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:15
2024-06-14T12:17
политика
россия
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на встречу с руководством министерства иностранных дел РФ. Встреча проходит в здании МИД на Смоленской-Сенной площади, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что глава государства выступит с речью на мероприятии. Также на встрече присутствует глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240614/mid-1952809174.html
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политика, россия, владимир путин, сергей лавров
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
Путин приехал на встречу с руководством МИД

Путин приехал на встречу с руководством МИД на Смоленской-Сенной площади

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на встречу с руководством министерства иностранных дел РФ.
Встреча проходит в здании МИД на Смоленской-Сенной площади, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что глава государства выступит с речью на мероприятии. Также на встрече присутствует глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин обсудит с руководством МИД главные вопросы, включая Украину
11:07
 
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