https://ria.ru/20240614/putin-1952833104.html

Путин приехал на встречу с руководством МИД

Путин приехал на встречу с руководством МИД - РИА Новости, 14.06.2024

Путин приехал на встречу с руководством МИД

Президент России Владимир Путин приехал на встречу с руководством министерства иностранных дел РФ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:15

2024-06-14T12:15

2024-06-14T12:17

политика

россия

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на встречу с руководством министерства иностранных дел РФ. Встреча проходит в здании МИД на Смоленской-Сенной площади, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что глава государства выступит с речью на мероприятии. Также на встрече присутствует глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240614/mid-1952809174.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, сергей лавров