https://ria.ru/20240614/psikhologi-1952970663.html

Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино

Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024

Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино

Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в белгородском Шебекино на месте происшествия и в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:34

2024-06-14T17:34

2024-06-14T17:43

специальная военная операция на украине

шебекино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952947464_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_33f109103040497acd924d1950fbd54c.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в белгородском Шебекино на месте происшествия и в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе МЧС России.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали пять человек."Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим на месте происшествия и в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951291801.html

шебекино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)