https://ria.ru/20240614/psikhologi-1952970663.html
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в белгородском Шебекино на месте происшествия и в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:34
2024-06-14T17:34
2024-06-14T17:43
специальная военная операция на украине
шебекино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в белгородском Шебекино на месте происшествия и в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе МЧС России.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали пять человек."Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим на месте происшествия и в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951291801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим при обрушении подъезда в Шебекино