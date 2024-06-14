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Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 14.06.2024 (обновлено: 17:43 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/psikhologi-1952970663.html
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в белгородском Шебекино на месте происшествия и в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:34
2024-06-14T17:43
специальная военная операция на украине
шебекино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в белгородском Шебекино на месте происшествия и в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе МЧС России.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали пять человек."Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим на месте происшествия и в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.
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шебекино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в Шебекино

Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим при обрушении подъезда в Шебекино

© Фото : МЧС РоссииМесто обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : МЧС России
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в белгородском Шебекино на месте происшествия и в медицинских учреждениях, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали пять человек.
"Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим на месте происшествия и в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Люди оказались под завалами после удара ВСУ по Луганску
7 июня, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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