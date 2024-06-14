https://ria.ru/20240614/prigovor-1952918727.html

Жителю Казани, совершившему двойное убийство в 2003 году, вынесли приговор

Жителю Казани, совершившему двойное убийство в 2003 году, вынесли приговор - РИА Новости, 14.06.2024

Жителю Казани, совершившему двойное убийство в 2003 году, вынесли приговор

Суд в Воронеже приговорил к 16 годам колонии уроженца Казани, который в июне 2003 года на пляже в Воронеже застрелил двух своих знакомых, сообщает прокуратура... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:14

2024-06-14T15:14

2024-06-14T15:52

происшествия

казань

воронеж

воронежская область

воронежский областной суд

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ВОРОНЕЖ, 14 июн - РИА Новости. Суд в Воронеже приговорил к 16 годам колонии уроженца Казани, который в июне 2003 года на пляже в Воронеже застрелил двух своих знакомых, сообщает прокуратура Воронежской области. Приговор 46-летнему уроженцу Казани Руслану Оглы вынес 14 июня Воронежский областной суд. Мужчину признали виновным в убийстве двух лиц. "Как установлено судом, 13 июня 2003 года Оглы находился с двумя своими знакомыми на территории пляжа микрорайона Боровое Воронежа. В салоне легкового автомобиля между ним и его приятелями произошел конфликт. Оглы достал пистолет марки "Вальтер РР" и произвел выстрелы в спину впереди сидящих мужчин", - говорится в сообщении. Как отмечало следствие, 23-летний пострадавший скончался на месте, а 31-летний - умер на следующий день в больнице. Перед смертью потерпевший, находясь в сознании, успел назвать сотрудникам правоохранительных органов имя стрелявшего. "Прибывшие в тот же день по месту жительства Оглы оперуполномоченные уголовного розыска не застали там ни его, ни его семьи, после чего подозреваемый был объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, Оглы первые несколько лет скрывался на территории другого государства, после чего переехал в Казань, где и был задержан в ноябре 2023 года. "Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на 1 год 6 месяцев", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20240522/obvinyaemye-1947748807.html

https://ria.ru/20240610/sk-1951914864.html

казань

воронеж

воронежская область

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происшествия, казань, воронеж, воронежская область, воронежский областной суд