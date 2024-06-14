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В Челябинске вспыхнул пожар на предприятии - РИА Новости, 14.06.2024
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10:09 14.06.2024 (обновлено: 11:49 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/pozhar-1952790620.html
В Челябинске вспыхнул пожар на предприятии
В Челябинске вспыхнул пожар на предприятии - РИА Новости, 14.06.2024
В Челябинске вспыхнул пожар на предприятии
Пожар произошел в пятницу на предприятии в Челябинске, площадь составляет 150 квадратных метров, предварительно, людей в здании нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:09
2024-06-14T11:49
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Пожар произошел в пятницу на предприятии в Челябинске, площадь составляет 150 квадратных метров, предварительно, людей в здании нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. Как сообщают местные СМИ, в промзоне Челябинска виден столб черного дыма, а также были слышны несколько взрывов. "Поступило сообщение о выезде подразделений на одно из частных предприятий, расположенное в районе ул. Героев Танкограда. Подразделения Челябинского гарнизона выехали на место. Предварительно… 150 квадратных метров. Информация уточняется", - говорится в сообщении. По предварительным данным, людей в здании нет, проводится разведка, уточнили в пресс-центре. Также в ГУМЧС РИА Новости пояснили, что сообщений о взрывах не поступало. "Подразделения продолжают работу по тушению пожара", - отметили в пресс-центре.
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происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске вспыхнул пожар на предприятии

В Челябинске загорелось предприятие на площади 150 квадратных метров

© Главное управление МЧС России по Челябинской области/ВКонтактеЛиквидация пожара на одном из частных производственных объектов в Челябинске. 14 июня 2024
Ликвидация пожара на одном из частных производственных объектов в Челябинске. 14 июня 2024
© Главное управление МЧС России по Челябинской области/ВКонтакте
Ликвидация пожара на одном из частных производственных объектов в Челябинске. 14 июня 2024
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Пожар произошел в пятницу на предприятии в Челябинске, площадь составляет 150 квадратных метров, предварительно, людей в здании нет, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщают местные СМИ, в промзоне Челябинска виден столб черного дыма, а также были слышны несколько взрывов.
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"Поступило сообщение о выезде подразделений на одно из частных предприятий, расположенное в районе ул. Героев Танкограда. Подразделения Челябинского гарнизона выехали на место. Предварительно… 150 квадратных метров. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, людей в здании нет, проводится разведка, уточнили в пресс-центре.
Также в ГУМЧС РИА Новости пояснили, что сообщений о взрывах не поступало.
"Подразделения продолжают работу по тушению пожара", - отметили в пресс-центре.
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