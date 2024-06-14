https://ria.ru/20240614/pozhar-1952754750.html

В Москве ликвидировали открытое горение у станции "Динамо"

В Москве ликвидировали открытое горение у станции "Динамо" - РИА Новости, 14.06.2024

В Москве ликвидировали открытое горение у станции "Динамо"

Открытое горение в неэксплуатируемом здании на севере Москвы ликвидировано, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T03:33

2024-06-14T03:33

2024-06-14T10:20

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Открытое горение в неэксплуатируемом здании на севере Москвы ликвидировано, сообщили в МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание горит на 400 "квадратах" в районе станции метро "Динамо" в Москве. Позже площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Огонь был локализован. "В Москве ликвидировали открытое горение на пожаре в неэксплуатируемом здании", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240614/mchs-1952752196.html

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2024

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)