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В Москве ликвидировали открытое горение у станции "Динамо"
В Москве ликвидировали открытое горение у станции "Динамо" - РИА Новости, 14.06.2024
В Москве ликвидировали открытое горение у станции "Динамо"
Открытое горение в неэксплуатируемом здании на севере Москвы ликвидировано, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:33
2024-06-14T03:33
2024-06-14T10:20
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Открытое горение в неэксплуатируемом здании на севере Москвы ликвидировано, сообщили в МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание горит на 400 "квадратах" в районе станции метро "Динамо" в Москве. Позже площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Огонь был локализован. "В Москве ликвидировали открытое горение на пожаре в неэксплуатируемом здании", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали открытое горение у станции "Динамо"
В Москве ликвидировали открытое горение в здании у станции метро "Динамо"