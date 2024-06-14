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Площадь пожара у метро "Динамо" в Москве выросла до 800 квадратных метров

Площадь пожара у метро "Динамо" в Москве выросла до 800 квадратных метров - РИА Новости, 14.06.2024

Площадь пожара у метро "Динамо" в Москве выросла до 800 квадратных метров

Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T01:15

2024-06-14T01:15

2024-06-14T10:26

москва

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание горит на 400 "квадратах" в районе станции метро "Динамо" в Москве. Пожал был локализован. "Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Произошло обрушение кровли", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями. К тушению пожара привлечено более 70 человек и 25 единиц техники.

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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)