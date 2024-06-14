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Площадь пожара у метро "Динамо" в Москве выросла до 800 квадратных метров - РИА Новости, 14.06.2024
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01:15 14.06.2024 (обновлено: 10:26 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/pozhar-1952748473.html
Площадь пожара у метро "Динамо" в Москве выросла до 800 квадратных метров
Площадь пожара у метро "Динамо" в Москве выросла до 800 квадратных метров - РИА Новости, 14.06.2024
Площадь пожара у метро "Динамо" в Москве выросла до 800 квадратных метров
Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T01:15
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москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание горит на 400 "квадратах" в районе станции метро "Динамо" в Москве. Пожал был локализован. "Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Произошло обрушение кровли", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями. К тушению пожара привлечено более 70 человек и 25 единиц техники.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара у метро "Динамо" в Москве выросла до 800 квадратных метров

Площадь пожара у метро "Динамо" в Москве увеличилась до 800 квадратных метров

© МЧС России/TelegramПожар в неэксплуатируемом здании на севере Москвы. 14 июня 2024
Пожар в неэксплуатируемом здании на севере Москвы. 14 июня 2024
© МЧС России/Telegram
Пожар в неэксплуатируемом здании на севере Москвы. 14 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Площадь пожара на севере Москвы увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание горит на 400 "квадратах" в районе станции метро "Динамо" в Москве. Пожал был локализован.
"Площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Произошло обрушение кровли", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания с деревянными перекрытиями. К тушению пожара привлечено более 70 человек и 25 единиц техники.
Место пожара в дачном доме в Волоколамске Московской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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