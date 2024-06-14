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Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло
Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло - РИА Новости, 14.06.2024
Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло
Число раненых при обрушении подъезда пятиэтажного дома в белгородском Шебекино увеличилось до пяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:06
2024-06-14T17:06
2024-06-14T17:06
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 14 июн – РИА Новости. Число раненых при обрушении подъезда пятиэтажного дома в белгородском Шебекино увеличилось до пяти, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ, предварительно, пострадали три человека, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным губернатора, сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. "На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте - от госпитализации они отказались", - написал Гладков в своем Telegram-канале. По данным губернатора, на месте обрушения дома работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ имени Шухова для оценки повреждений. Пункты временного размещения готовы принимать жителей из пострадавших квартир.
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло
Гладков: число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до пяти