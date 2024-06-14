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НАТО пока не договорилась о долгосрочном финансировании поставок Украине
НАТО пока не договорилась о долгосрочном финансировании поставок Украине - РИА Новости, 14.06.2024
НАТО пока не договорилась о долгосрочном финансировании поставок Украине
Страны НАТО пока не договорились о долгосрочном финансировании военных поставок Украине и справедливом распределении бремени между государствами альянса, заявил РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:01
2024-06-14T17:01
2024-06-14T17:01
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Страны НАТО пока не договорились о долгосрочном финансировании военных поставок Украине и справедливом распределении бремени между государствами альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока. "Пока соглашения нет, но я над этим работаю при поддержке многих стран-членов", - заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО. По его словам, это обеспечит прозрачность и предсказуемость в вопросе вооружения Киева. Но не менее важным он назвал "сигнал Москве" о долгосрочной воле НАТО в поддержке Киева. Ранее генсек НАТО заявлял, что решение об обязательном финансировании поддержки Украины в размере порядка 40 миллиардов евро в год планируется утвердить на саммите в Вашингтоне в начале июля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. -0-
https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО
НАТО пока не договорилась о долгосрочном финансировании поставок Украине
Столтенберг: НАТО еще не договорилась о долгосрочном финансировании поставок ВСУ