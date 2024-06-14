Рейтинг@Mail.ru
НАТО пока не договорилась о долгосрочном финансировании поставок Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/postavki-1952961492.html
НАТО пока не договорилась о долгосрочном финансировании поставок Украине
НАТО пока не договорилась о долгосрочном финансировании поставок Украине - РИА Новости, 14.06.2024
НАТО пока не договорилась о долгосрочном финансировании поставок Украине
Страны НАТО пока не договорились о долгосрочном финансировании военных поставок Украине и справедливом распределении бремени между государствами альянса, заявил РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T17:01
2024-06-14T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Страны НАТО пока не договорились о долгосрочном финансировании военных поставок Украине и справедливом распределении бремени между государствами альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока. "Пока соглашения нет, но я над этим работаю при поддержке многих стран-членов", - заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО. По его словам, это обеспечит прозрачность и предсказуемость в вопросе вооружения Киева. Но не менее важным он назвал "сигнал Москве" о долгосрочной воле НАТО в поддержке Киева. Ранее генсек НАТО заявлял, что решение об обязательном финансировании поддержки Украины в размере порядка 40 миллиардов евро в год планируется утвердить на саммите в Вашингтоне в начале июля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. -0-
https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952926584.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО
НАТО пока не договорилась о долгосрочном финансировании поставок Украине

Столтенберг: НАТО еще не договорилась о долгосрочном финансировании поставок ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Страны НАТО пока не договорились о долгосрочном финансировании военных поставок Украине и справедливом распределении бремени между государствами альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока.
«
"Пока соглашения нет, но я над этим работаю при поддержке многих стран-членов", - заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны НАТО. По его словам, это обеспечит прозрачность и предсказуемость в вопросе вооружения Киева. Но не менее важным он назвал "сигнал Москве" о долгосрочной воле НАТО в поддержке Киева.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Депутат призвал ВСУ начать "крестовый поход" против НАТО
Вчера, 06:59
Ранее генсек НАТО заявлял, что решение об обязательном финансировании поддержки Украины в размере порядка 40 миллиардов евро в год планируется утвердить на саммите в Вашингтоне в начале июля.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. -0-
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Столтенберг заявил, что не считает предложение Путина мирным
Вчера, 15:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала