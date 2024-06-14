https://ria.ru/20240614/portugaliya-1952812584.html

Португалия присоединится к "коалиции бронетехники" для помощи Украине

Португалия присоединится к "коалиции бронетехники" для помощи Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Португалия присоединится к "коалиции бронетехники" для помощи Украине

Министр обороны Португалии Нуну Мелу подписал соглашение о намерении страны присоединиться к "коалиции бронетехники" для оказания помощи Украине, сообщается на... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:17

2024-06-14T11:17

2024-06-14T11:18

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Португалии Нуну Мелу подписал соглашение о намерении страны присоединиться к "коалиции бронетехники" для оказания помощи Украине, сообщается на странице португальского минобороны в соцсети Facebook*. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил в конце марта о начале работы "коалиции бронетехники" при участии Польши, Германии, Великобритании, Швеции и Италии. По его словам, задача коалиции состоит в усилении возможностей ВСУ в части бронированной техники, поставок непосредственно машин, боеприпасов для них, ремонта и технического обслуживания парка. "Министр национальной обороны Нуну Мелу подписал... в Брюсселе соглашение о намерениях для участия Португалии нескольких других государств-членов НАТО в "коалиции бронетехники", - говорится в посте. Также сообщается, что соглашение было подписано министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1951852625.html

https://ria.ru/20240215/bpla-1927542305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, португалия, даниил гетманцев, рустем умеров, сергей лавров, нато, facebook, верховная рада украины