Португалия присоединится к "коалиции бронетехники" для помощи Украине
Министр обороны Португалии согласился сотрудничать с НАТО для помощи Украине
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр обороны Португалии Нуну Мелу подписал соглашение о намерении страны присоединиться к "коалиции бронетехники" для оказания помощи Украине, сообщается на странице португальского минобороны в соцсети Facebook*.
Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил в конце марта о начале работы "коалиции бронетехники" при участии Польши, Германии, Великобритании, Швеции и Италии. По его словам, задача коалиции состоит в усилении возможностей ВСУ в части бронированной техники, поставок непосредственно машин, боеприпасов для них, ремонта и технического обслуживания парка.
Также сообщается, что соглашение было подписано министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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