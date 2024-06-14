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Комитет ГД одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве - РИА Новости, 14.06.2024
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14:08 14.06.2024 (обновлено: 14:47 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/popravki-1952888634.html
Комитет ГД одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
Комитет ГД одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве - РИА Новости, 14.06.2024
Комитет ГД одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку о штрафах до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:08
2024-06-14T14:47
общество
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку о штрафах до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках без маркировки.Согласно инициативе, изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Это часть пакета законопроектов о полном запрете пропаганды наркотиков и об увеличении наказаний за его несоблюдение. &quot;Рассмотрев указанный проект федерального закона и материалы по его доработке, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству решил &lt;...&gt; утвердить таблицу поправок, рекомендованных комитетом к принятию&quot;, — сказано в заключении комитета.Поправками в законопроект предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках с нарушением требований о маркировке. Сумма штрафов может составить:В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2025 года.Как уточнил депутат Сергей Леонов в беседе с РИА Новости, классическая литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений.&quot;Это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках — как это что-то хорошее… Неужели мы будем классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить? На мой взгляд, нет&quot;, — сказал он.Парламентарий уточнил, что если в произведении наркотики будут показаны с негативной стороны, то вопросов к такому искусству не возникнет.
https://ria.ru/20240611/eldzhey-1952142770.html
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
Комитет ГД одобрил поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве

Комитет Госдумы одобрил поправку о штрафах за распространение книг о наркотиках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку о штрафах до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках без маркировки.
Согласно инициативе, изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Это часть пакета законопроектов о полном запрете пропаганды наркотиков и об увеличении наказаний за его несоблюдение.
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«

"Рассмотрев указанный проект федерального закона и материалы по его доработке, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству решил <...> утвердить таблицу поправок, рекомендованных комитетом к принятию", — сказано в заключении комитета.

Поправками в законопроект предлагается наказывать за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках с нарушением требований о маркировке.
Сумма штрафов может составить:
  • для физлиц — от двух до четырех тысяч рублей с конфискацией;
  • для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч с конфискацией;
  • для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
  • для юридических лиц — от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией.
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В случае принятия закон вступит в силу 1 июня 2025 года.
Как уточнил депутат Сергей Леонов в беседе с РИА Новости, классическая литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений.
«

"Это касается именно пропаганды, то есть упоминание наркотиков как пропаганда и разговор о наркотиках — как это что-то хорошее… Неужели мы будем классиков каким-то образом сейчас резать и цензуру какую-то вводить? На мой взгляд, нет", — сказал он.

Парламентарий уточнил, что если в произведении наркотики будут показаны с негативной стороны, то вопросов к такому искусству не возникнет.
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