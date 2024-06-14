https://ria.ru/20240614/poperechnyy-1953025903.html

Видеоблогера Поперечного* включили в реестр иноагентов

Видеоблогера Поперечного* включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 14.06.2024

Видеоблогера Поперечного* включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера и комика Данилу Поперечного*, а также еще четырех человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:06

2024-06-14T21:06

2024-06-14T22:34

россия

общество

игорь артемьев

станислав кучер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845195256_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_442d1a7423fd930442291c0d606ef229.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера и комика Данилу Поперечного*, а также еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства."Четырнадцатого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Артемьев*, А.Ю. Комелев*, С.А. Кучер*, Д.А. Поперечный*, А.В. Раткин*", - говорится в сообщении.По данным Минюста, Поперечный и журналист Станислав Кучер были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали сообщения и материалы иностранных агентов, выступали против СВО и распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Отмечается, что проживают оба за пределами РФ.Игорь Артемьев распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа РФ, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. В тексте ведомства также добавляется, что активист Алексей Комелев распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, получал поддержку со стороны иностранного источника.Альберт Раткин - священнослужитель, которого в 2021 году исключили из Российского объединенного союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) за нарушение этики. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, создавал материалы совместно с иностранным СМИ, а также распространял для неограниченного круга лиц сообщения иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html

https://ria.ru/20240613/sud-1952603392.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, игорь артемьев, станислав кучер