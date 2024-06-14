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Видеоблогера Поперечного* включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 14.06.2024
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21:06 14.06.2024 (обновлено: 22:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/poperechnyy-1953025903.html
Видеоблогера Поперечного* включили в реестр иноагентов
Видеоблогера Поперечного* включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 14.06.2024
Видеоблогера Поперечного* включили в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера и комика Данилу Поперечного*, а также еще четырех человек, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:06
2024-06-14T22:34
россия
общество
игорь артемьев
станислав кучер
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера и комика Данилу Поперечного*, а также еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.&quot;Четырнадцатого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Артемьев*, А.Ю. Комелев*, С.А. Кучер*, Д.А. Поперечный*, А.В. Раткин*&quot;, - говорится в сообщении.По данным Минюста, Поперечный и журналист Станислав Кучер были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали сообщения и материалы иностранных агентов, выступали против СВО и распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Отмечается, что проживают оба за пределами РФ.Игорь Артемьев распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа РФ, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. В тексте ведомства также добавляется, что активист Алексей Комелев распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, получал поддержку со стороны иностранного источника.Альберт Раткин - священнослужитель, которого в 2021 году исключили из Российского объединенного союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) за нарушение этики. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, создавал материалы совместно с иностранным СМИ, а также распространял для неограниченного круга лиц сообщения иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240610/nabutov-1951912494.html
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россия, общество, игорь артемьев, станислав кучер
Россия, Общество, Игорь Артемьев, Станислав Кучер
Видеоблогера Поперечного* включили в реестр иноагентов

Видеоблогера Данилу Поперечного и еще 4 человек включили в реестр иноагентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный
Видеоблогер Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видеоблогер Данила Поперечный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера и комика Данилу Поперечного*, а также еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.
«

"Четырнадцатого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Артемьев*, А.Ю. Комелев*, С.А. Кучер*, Д.А. Поперечный*, А.В. Раткин*", - говорится в сообщении.

Журналист Кирилл Набутов* - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Суд отказался снять с журналиста Набутова* статус иноагента
10 июня, 12:04
По данным Минюста, Поперечный и журналист Станислав Кучер были респондентами на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавали сообщения и материалы иностранных агентов, выступали против СВО и распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Отмечается, что проживают оба за пределами РФ.
Игорь Артемьев распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа РФ, а также создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. В тексте ведомства также добавляется, что активист Алексей Комелев распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, создавал и распространял для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, получал поддержку со стороны иностранного источника.
Альберт Раткин - священнослужитель, которого в 2021 году исключили из Российского объединенного союза христиан веры евангельской – пятидесятников (РОСХВЕ) за нарушение этики. По данным Минюста, он выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, создавал материалы совместно с иностранным СМИ, а также распространял для неограниченного круга лиц сообщения иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Минюст попросил ликвидировать фонд "Вместе против фашизма"
13 июня, 15:31
 
РоссияОбществоИгорь АртемьевСтанислав Кучер
 
 
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