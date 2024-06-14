https://ria.ru/20240614/politika-1952804215.html

Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова

Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024

Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова

Агрессивные планы мирового меньшинства в отношении РФ рухнули, но Запад не оставил своих первоначальных планов по нанесению стратегического поражения России,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:49

2024-06-14T10:49

2024-06-14T10:49

россия

мария захарова

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Агрессивные планы мирового меньшинства в отношении РФ рухнули, но Запад не оставил своих первоначальных планов по нанесению стратегического поражения России, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Изначальные замыслы агрессивного меньшинства мирового рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь. И я абсолютно в этом уверена. Но при этом уверена, что свои замыслы относительно первоначального плана о нанесении нам стратегического поражения Запад не оставил", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240517/mid-1946726831.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мария захарова