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Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024
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10:49 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/politika-1952804215.html
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова
Агрессивные планы мирового меньшинства в отношении РФ рухнули, но Запад не оставил своих первоначальных планов по нанесению стратегического поражения России,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:49
2024-06-14T10:49
россия
мария захарова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Агрессивные планы мирового меньшинства в отношении РФ рухнули, но Запад не оставил своих первоначальных планов по нанесению стратегического поражения России, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Изначальные замыслы агрессивного меньшинства мирового рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь. И я абсолютно в этом уверена. Но при этом уверена, что свои замыслы относительно первоначального плана о нанесении нам стратегического поражения Запад не оставил", - сказала Захарова.
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россия, мария захарова
Россия, Мария Захарова
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова

Захарова: агрессивные планы мирового меньшинства в отношении России рухнули

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Агрессивные планы мирового меньшинства в отношении РФ рухнули, но Запад не оставил своих первоначальных планов по нанесению стратегического поражения России, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Изначальные замыслы агрессивного меньшинства мирового рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь. И я абсолютно в этом уверена. Но при этом уверена, что свои замыслы относительно первоначального плана о нанесении нам стратегического поражения Запад не оставил", - сказала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Захарова предостерегла Запад от атак Киева по регионам России
17 мая, 17:01
 
РоссияМария Захарова
 
 
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