https://ria.ru/20240614/politika-1952804215.html
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова - РИА Новости, 14.06.2024
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова
Агрессивные планы мирового меньшинства в отношении РФ рухнули, но Запад не оставил своих первоначальных планов по нанесению стратегического поражения России,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:49
2024-06-14T10:49
2024-06-14T10:49
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_9551d39c052fb3c3ae300ccca32ac264.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Агрессивные планы мирового меньшинства в отношении РФ рухнули, но Запад не оставил своих первоначальных планов по нанесению стратегического поражения России, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Изначальные замыслы агрессивного меньшинства мирового рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь. И я абсолютно в этом уверена. Но при этом уверена, что свои замыслы относительно первоначального плана о нанесении нам стратегического поражения Запад не оставил", - сказала Захарова.
https://ria.ru/20240517/mid-1946726831.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_b19ea9ada2c390875d4e4b49ec90ea59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова
Планы мирового меньшинства в отношении России рухнули, заявила Захарова
Захарова: агрессивные планы мирового меньшинства в отношении России рухнули
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Агрессивные планы мирового меньшинства в отношении РФ рухнули, но Запад не оставил своих первоначальных планов по нанесению стратегического поражения России, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Изначальные замыслы агрессивного меньшинства мирового рухнули, не состоялись, надеюсь, что так будет и впредь. И я абсолютно в этом уверена. Но при этом уверена, что свои замыслы относительно первоначального плана о нанесении нам стратегического поражения Запад не оставил", - сказала Захарова.