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"Запад сделает в обход". СМИ сообщили плохие новости для Украины - РИА Новости, 14.06.2024
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11:53 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/politico-1952828123.html
"Запад сделает в обход". СМИ сообщили плохие новости для Украины
"Запад сделает в обход". СМИ сообщили плохие новости для Украины - РИА Новости, 14.06.2024
"Запад сделает в обход". СМИ сообщили плохие новости для Украины
Запад может пойти на мирные переговоры с Россией по украинскому конфликту в обход Киева, пишет Politico со ссылкой на научного сотрудника Королевского института РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:53
2024-06-14T11:53
в мире
москва
россия
владимир путин
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си цзиньпин
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запад может пойти на мирные переговоры с Россией по украинскому конфликту в обход Киева, пишет Politico со ссылкой на научного сотрудника Королевского института исследований обороны и безопасности Каллума Фрейзера."Как считает эксперт, у Запада теперь есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, либо же пойти в обход Киева и напрямую договориться о какой-нибудь мирной сделке с Москвой", — говорится в материале.Фрейзер также предупредил, что будущий саммит в Швейцарии не приведет к существенному мирному соглашению.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240614/mp-1952807320.html
https://ria.ru/20240614/economist-1952784707.html
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в мире, москва, россия, владимир путин, джо байден, швейцария, си цзиньпин, владимир зеленский, политика
В мире, Москва, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Швейцария, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Политика
"Запад сделает в обход". СМИ сообщили плохие новости для Украины

Politico: Запад может пойти на переговоры с Москвой в обход Киева

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запад может пойти на мирные переговоры с Россией по украинскому конфликту в обход Киева, пишет Politico со ссылкой на научного сотрудника Королевского института исследований обороны и безопасности Каллума Фрейзера.
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"Как считает эксперт, у Запада теперь есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией, либо же пойти в обход Киева и напрямую договориться о какой-нибудь мирной сделке с Москвой", — говорится в материале.
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Фрейзер также предупредил, что будущий саммит в Швейцарии не приведет к существенному мирному соглашению.
Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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