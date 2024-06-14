https://ria.ru/20240614/pogoda-1952764403.html

В Москве в пятницу ожидаются до 23 градусов тепла

В Москве в пятницу ожидаются до 23 градусов тепла - РИА Новости, 14.06.2024

В Москве в пятницу ожидаются до 23 градусов тепла

Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:03

2024-06-14T08:03

2024-06-14T08:03

общество

москва

россия

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на северо-восток европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков, по северу области местами возможны небольшие дожди. В столице 21-23 градуса тепла, по области - от плюс 19 до плюс 24", - рассказал синоптик. Леус уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометра вернутся в норму, составив 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240303/pogoda-1930808275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, михаил леус, экология в россии