В Москве в пятницу ожидаются до 23 градусов тепла
В Москве в пятницу ожидается облачная погода, без осадков и до 23 градусов тепла
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катамаранах в Парке Горького
Люди катаются на катамаранах в Парке Горького. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на северо-восток европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков, по северу области местами возможны небольшие дожди. В столице 21-23 градуса тепла, по области - от плюс 19 до плюс 24", - рассказал синоптик.
Леус уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометра вернутся в норму, составив 746 миллиметров ртутного столба.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
3 марта, 10:25