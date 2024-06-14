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В Москве в пятницу ожидаются до 23 градусов тепла - РИА Новости, 14.06.2024
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08:03 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/pogoda-1952764403.html
В Москве в пятницу ожидаются до 23 градусов тепла
В Москве в пятницу ожидаются до 23 градусов тепла - РИА Новости, 14.06.2024
В Москве в пятницу ожидаются до 23 градусов тепла
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:03
2024-06-14T08:03
общество
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михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на северо-восток европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков, по северу области местами возможны небольшие дожди. В столице 21-23 градуса тепла, по области - от плюс 19 до плюс 24", - рассказал синоптик. Леус уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометра вернутся в норму, составив 746 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, россия, михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Михаил Леус, Экология в России
В Москве в пятницу ожидаются до 23 градусов тепла

В Москве в пятницу ожидается облачная погода, без осадков и до 23 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катамаранах в Парке Горького
Люди катаются на катамаранах в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди катаются на катамаранах в Парке Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона, уходящего на северо-восток европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, в Москве без существенных осадков, по северу области местами возможны небольшие дожди. В столице 21-23 градуса тепла, по области - от плюс 19 до плюс 24", - рассказал синоптик.
Леус уточнил, что ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру показания барометра вернутся в норму, составив 746 миллиметров ртутного столба.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
3 марта, 10:25
 
ОбществоМоскваРоссияМихаил ЛеусЭкология в России
 
 
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