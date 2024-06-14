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В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 14.06.2024 (обновлено: 18:17 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/pogibshiy-1952981004.html
В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину
В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину - РИА Новости, 14.06.2024
В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину
Во время подомового обхода в атакованном ВСУ селе Суджа Курской области обнаружен погибший в результате обстрела мужчина, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:08
2024-06-14T18:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Во время подомового обхода в атакованном ВСУ селе Суджа Курской области обнаружен погибший в результате обстрела мужчина, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ранее сообщалось, что два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Курской области. "К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
курская область
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происшествия, курская область, украина, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину

Смирнов: во время подомового обхода в курском селе Суджа обнаружен погибший

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. 14 июня 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. 14 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Во время подомового обхода в атакованном ВСУ селе Суджа Курской области обнаружен погибший в результате обстрела мужчина, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Ранее сообщалось, что два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Курской области.
"К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким", - написал он в Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам
7 июня, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьУкраинаАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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