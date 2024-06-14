https://ria.ru/20240614/pogibshiy-1952981004.html
В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину
В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину - РИА Новости, 14.06.2024
В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину
Во время подомового обхода в атакованном ВСУ селе Суджа Курской области обнаружен погибший в результате обстрела мужчина, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:08
2024-06-14T18:08
2024-06-14T18:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
украина
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Во время подомового обхода в атакованном ВСУ селе Суджа Курской области обнаружен погибший в результате обстрела мужчина, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ранее сообщалось, что два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Курской области. "К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Украина, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину
Смирнов: во время подомового обхода в курском селе Суджа обнаружен погибший