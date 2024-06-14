https://ria.ru/20240614/pogibshiy-1952981004.html

В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину

В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину - РИА Новости, 14.06.2024

В курском селе Суджа обнаружили погибшего при обстреле мужчину

Во время подомового обхода в атакованном ВСУ селе Суджа Курской области обнаружен погибший в результате обстрела мужчина, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:08

2024-06-14T18:08

2024-06-14T18:17

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

украина

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Во время подомового обхода в атакованном ВСУ селе Суджа Курской области обнаружен погибший в результате обстрела мужчина, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Ранее сообщалось, что два человека получили ранения после обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Курской области. "К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

происшествия, курская область, украина, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины