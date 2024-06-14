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Новые меры поддержки введут в Челябинской области для многодетных семей

Новые меры поддержки введут в Челябинской области для многодетных семей - РИА Новости, 14.06.2024

Новые меры поддержки введут в Челябинской области для многодетных семей

Новые меры социальной поддержки будут введены в Челябинской области для многодетных семей, так, семьи будут получать выплату в 10 тысяч рублей на каждого... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:33

2024-06-14T12:33

2024-06-14T12:33

челябинская область

челябинская область

россия

алексей текслер

маргарита павлова (политик)

многодетные семьи

льготы

поддержка

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июн – РИА Новости. Новые меры социальной поддержки будут введены в Челябинской области для многодетных семей, так, семьи будут получать выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника на покупку школьной или спортивной формы, сообщил глава региона Алексей Текслер. По его словам, за 5 лет благодаря решениям президента России, федеральной поддержке и работе региона была сформирована целостная система поддержки семей с детьми, которая начинается с момента беременности матери и продолжается до совершеннолетия ребенка – на эти цели было направлено почти 110 миллиардов рублей. "Также – и это тоже новая мера – с 1 июля мы увеличиваем ежемесячную компенсацию на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. И вводим новую меру социальной поддержки – ежегодную выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника в многодетных семьях на приобретение школьной или спортивной формы", - сказал глава региона. Он отметил, что выплаты ежегодно индексируются и повышаются, в том числе областной материнский капитал, который идет в дополнение к федеральному. "Сегодня он составляет уже почти 130 тысяч рублей. Индексируем нашу уникальную меру поддержки – ежемесячную выплату на второго ребенка. С начала года довели ее до 75 процентов от прожиточного минимума для детей, а с 1 июля увеличим еще – до 100 процентов, что составит почти 15 тысяч рублей ежемесячно", - добавил он. Кроме того, выделяются дополнительные средства для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся из многодетных семей в школах и колледжах Челябинской области на весь период обучения, сказал губернатор. В прошлом году, пояснил Текслер, все региональные выплаты переведены в формат социального казначейства и оперативно предоставляются эти выплаты по одному заявлению и даже без него. По его данным, благодаря этим и другим мерам поддержки за 5 лет число многодетных семей в регионе увеличилось почти на 30%, родилось более 46,5 тысячи детей, являющихся третьими и последующими. "В последние годы мы, как регион, сохраняем стабильность в части коэффициента рождаемости. У нас он держится на уровне 1,47-1,48. И на фоне того, что по стране он, к сожалению, снизился до 1,41, и сегодня мы выше среднероссийских показателей. Но нужно от нашей региональной стабильности оттолкнуться вверх и пойти вперед", - отметил Текслер. Сенатор РФ Маргарита Павлова добавила, что глава региона определил приоритеты развития Челябинской области, и на первом месте – "все для фронта, все для победы". "Здесь полное понимание: и экономика, и социальная политики, все остальные сферы подтягивают, чтобы достичь самое главное. Страна ведет беспрецедентную войну, и в условиях санкций нам важно определять свои векторы развития. И Алексей Леонидович их обозначил: это поддержка семей, многодетных, строительство садиков, школ, народосбережение. Мы должны все меры бросить, чтобы демографические показатели повышать… Мы стоим на пороге демографической зимы и нужно обращать внимание на рождаемость. Я думаю, что в ближайшее время здесь будем выправлять ситуацию", - сказала она журналистам. Как отметила министр социальных отношений региона Ирина Буторина, губернатор четко обозначил вектор развития социальной сфере на ближайшие несколько лет, назвав счастливые семьи в качестве приоритета. "В целом за последние годы существенно изменилась к лучшему система мер социальной поддержки семей с детьми. На этих достижениях губернатор остановился особо, подчеркнув, что в области становится все больше многодетных семей. Во многом символично, что по решению главы региона в Год семьи принят ряд законов по социальной поддержке многодетных семей, которые заработают уже с 1 июля", - цитирует пресс-служба минсоца области слова Буториной.

https://ria.ru/20240424/vyplaty-1941969094.html

https://ria.ru/20240516/teksler-1946529429.html

https://ria.ru/20240613/teksler-1952635943.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

челябинская область, россия, алексей текслер, маргарита павлова (политик), многодетные семьи, льготы, поддержка