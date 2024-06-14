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В ХАМАС заявили, что двое израильских пленных погибли при ударе ЦАХАЛ

В ХАМАС заявили, что двое израильских пленных погибли при ударе ЦАХАЛ - РИА Новости, 14.06.2024

В ХАМАС заявили, что двое израильских пленных погибли при ударе ЦАХАЛ

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что двое израильских пленных погибли при авиаударе Израиля по городу Рафах в секторе... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:10

2024-06-14T18:10

2024-06-14T18:10

в мире

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рафах (провинция)

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что двое израильских пленных погибли при авиаударе Израиля по городу Рафах в секторе Газа несколько дней назад. "Ваша армия убила двоих пленных при авиаударе по городу Рафах несколько дней назад", - говорится в заявлении бригад "Аль-Кассам". Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену в Газе.

https://ria.ru/20240614/izrail-1952761925.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году