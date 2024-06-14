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В ХАМАС заявили, что двое израильских пленных погибли при ударе ЦАХАЛ - РИА Новости, 14.06.2024
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18:10 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/plennye-1952982549.html
В ХАМАС заявили, что двое израильских пленных погибли при ударе ЦАХАЛ
В ХАМАС заявили, что двое израильских пленных погибли при ударе ЦАХАЛ - РИА Новости, 14.06.2024
В ХАМАС заявили, что двое израильских пленных погибли при ударе ЦАХАЛ
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что двое израильских пленных погибли при авиаударе Израиля по городу Рафах в секторе... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:10
2024-06-14T18:10
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что двое израильских пленных погибли при авиаударе Израиля по городу Рафах в секторе Газа несколько дней назад. "Ваша армия убила двоих пленных при авиаударе по городу Рафах несколько дней назад", - говорится в заявлении бригад "Аль-Кассам". Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену в Газе.
https://ria.ru/20240614/izrail-1952761925.html
израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что двое израильских пленных погибли при ударе ЦАХАЛ

ХАМАС: двое израильских пленных погибли при авиаударе ЦАХАЛ по Рафаху

© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе. Архивное фото
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КАИР, 14 июн - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что двое израильских пленных погибли при авиаударе Израиля по городу Рафах в секторе Газа несколько дней назад.
«
"Ваша армия убила двоих пленных при авиаударе по городу Рафах несколько дней назад", - говорится в заявлении бригад "Аль-Кассам".
Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что руководство движения не знает, сколько израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, всё еще живы. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими.
В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает в себя погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену в Газе.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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