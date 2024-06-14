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У Киева есть шанс остановить войну, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:09 14.06.2024 (обновлено: 21:19 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1953026150.html
У Киева есть шанс остановить войну, заявил Песков
У Киева есть шанс остановить войну, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
У Киева есть шанс остановить войну, заявил Песков
Киевский режим реально имеет шанс рассмотреть мирную инициативу президента РФ Владимира Путина и с учетом нынешних реалий остановить военные действия и перейти... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:09
2024-06-14T21:19
киев
дмитрий песков
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киевский режим реально имеет шанс рассмотреть мирную инициативу президента РФ Владимира Путина и с учетом нынешних реалий остановить военные действия и перейти к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."У них есть шанс рассмотреть мирную инициативу Путина и с учетом нынешних реалий на фронтах остановить войну и перейти к мирному урегулированию", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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У Киева есть шанс остановить войну, заявил Песков

Песков: у Киева есть шанс рассмотреть инициативу Путина и остановить войну

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киевский режим реально имеет шанс рассмотреть мирную инициативу президента РФ Владимира Путина и с учетом нынешних реалий остановить военные действия и перейти к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"У них есть шанс рассмотреть мирную инициативу Путина и с учетом нынешних реалий на фронтах остановить войну и перейти к мирному урегулированию", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДмитрий ПесковУкраинаВ миреРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинНАТО
 
 
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