https://ria.ru/20240614/peskov-1953025771.html

Песков: военные вступают в силу, когда отвергаются дипломатические средства

Песков: военные вступают в силу, когда отвергаются дипломатические средства - РИА Новости, 14.06.2024

Песков: военные вступают в силу, когда отвергаются дипломатические средства

России важно добиться своих целей политико-дипломатическими средствами, и только когда они полностью отвергаются, вступают в силу военные средства, заявил... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:05

2024-06-14T21:05

2024-06-14T21:10

россия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России важно добиться своих целей политико-дипломатическими средствами, и только когда они полностью отвергаются, вступают в силу военные средства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."России важно добиться тех целей, которые изначально ставились перед специальной военной операцией. Добиться, конечно, предпочтительнее политико-дипломатическими средствами. И только когда они отвергаются полностью, тогда вступают в силу уже все военные средства. Поэтому осуществляется специальная военная операция", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

россия

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Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин