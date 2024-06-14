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Песков: военные вступают в силу, когда отвергаются дипломатические средства - РИА Новости, 14.06.2024
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21:05 14.06.2024 (обновлено: 21:10 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1953025771.html
Песков: военные вступают в силу, когда отвергаются дипломатические средства
Песков: военные вступают в силу, когда отвергаются дипломатические средства - РИА Новости, 14.06.2024
Песков: военные вступают в силу, когда отвергаются дипломатические средства
России важно добиться своих целей политико-дипломатическими средствами, и только когда они полностью отвергаются, вступают в силу военные средства, заявил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:05
2024-06-14T21:10
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России важно добиться своих целей политико-дипломатическими средствами, и только когда они полностью отвергаются, вступают в силу военные средства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."России важно добиться тех целей, которые изначально ставились перед специальной военной операцией. Добиться, конечно, предпочтительнее политико-дипломатическими средствами. И только когда они отвергаются полностью, тогда вступают в силу уже все военные средства. Поэтому осуществляется специальная военная операция", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков: военные вступают в силу, когда отвергаются дипломатические средства

Песков: Россия предпочитает добиться целей политико-дипломатическими средствами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. России важно добиться своих целей политико-дипломатическими средствами, и только когда они полностью отвергаются, вступают в силу военные средства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"России важно добиться тех целей, которые изначально ставились перед специальной военной операцией. Добиться, конечно, предпочтительнее политико-дипломатическими средствами. И только когда они отвергаются полностью, тогда вступают в силу уже все военные средства. Поэтому осуществляется специальная военная операция", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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