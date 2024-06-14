https://ria.ru/20240614/peskov-1953024805.html
Песков рассказал, почему США и ряд стран ЕС отказываются от мирного плана
Песков рассказал, почему США и ряд стран ЕС отказываются от мирного плана - РИА Новости, 14.06.2024
Песков рассказал, почему США и ряд стран ЕС отказываются от мирного плана
США и ряд стран Европы хотят продолжить воевать с Россией руками украинцев, этим обусловлена негативная реакция Запада на мирные предложения по урегулированию... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:01
2024-06-14T21:01
2024-06-14T21:23
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. США и ряд стран Европы хотят продолжить воевать с Россией руками украинцев, этим обусловлена негативная реакция Запада на мирные предложения по урегулированию украинского кризиса, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."То, что говорят американцы, то, что говорят некоторые особо ястребоподобные европейцы - это понятно, им нужно дальше воевать с Россией руками украинцев, до последнего украинца", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя реакцию стран Запада на мирную инициативу президента РФ. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.Песков добавил, что Западу нужно продолжать воевать с Россией до последнего украинца, их реакция на инициативу мирного урегулирования более чем предсказуема.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953025771.html
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сша, евросоюз, россия, дмитрий песков, европа, владимир путин, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, США, Евросоюз, Россия, Дмитрий Песков, Европа, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков рассказал, почему США и ряд стран ЕС отказываются от мирного плана
Песков: США и ряд стран ЕС хотят воевать с Россией руками украинцев