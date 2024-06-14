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Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
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20:58 14.06.2024 (обновлено: 21:12 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1953024431.html
Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков
Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков
Президент России Владимир Путин во время выступления на встрече с руководством МИД в пятницу окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Владимира... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:58
2024-06-14T21:12
владимир путин
политика
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на встрече с руководством МИД в пятницу окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Очень важно понимать, что президент сегодня окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Путин на встрече заявил, что срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
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владимир путин, политика, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков

Песков: Путин окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на встрече с руководством МИД в пятницу окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Очень важно понимать, что президент сегодня окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Путин на встрече заявил, что срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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