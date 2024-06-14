https://ria.ru/20240614/peskov-1953024431.html

Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков

Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024

Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков

Президент России Владимир Путин во время выступления на встрече с руководством МИД в пятницу окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Владимира... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:58

2024-06-14T20:58

2024-06-14T21:12

владимир путин

политика

россия

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на встрече с руководством МИД в пятницу окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Очень важно понимать, что президент сегодня окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Путин на встрече заявил, что срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240614/peskov-1953026150.html

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владимир путин, политика, россия, владимир зеленский, дмитрий песков