https://ria.ru/20240614/peskov-1953024431.html
Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков
Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков
Президент России Владимир Путин во время выступления на встрече с руководством МИД в пятницу окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Владимира... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:58
2024-06-14T20:58
2024-06-14T21:12
владимир путин
политика
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владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на встрече с руководством МИД в пятницу окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Очень важно понимать, что президент сегодня окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.Путин на встрече заявил, что срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953026150.html
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владимир путин, политика, россия, владимир зеленский, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Путин подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского, заявил Песков
Песков: Путин окончательно подвел черту под тезисом о нелегитимности Зеленского