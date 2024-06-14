https://ria.ru/20240614/peskov-1953024257.html
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина - РИА Новости, 14.06.2024
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативы российского лидера Владимира Путина о мирных переговорах по украинскому конфликту наверняка... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:57
2024-06-14T20:57
2024-06-14T21:10
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
павел зарубин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативы российского лидера Владимира Путина о мирных переговорах по украинскому конфликту наверняка будут рассматриваться Западом."Наверняка рассматривать они (страны Запада - ред.) будут", - сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубина, отвечая на вопрос, будут ли страны Запада рассматривать мирные инициативы президента РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, россия, политика, павел зарубин
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Политика, Павел Зарубин
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина
Песков: в Кремле считают, что мирную инициативу Путина будет рассматривать Запад