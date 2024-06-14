https://ria.ru/20240614/peskov-1953024257.html

В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина

В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина - РИА Новости, 14.06.2024

В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативы российского лидера Владимира Путина о мирных переговорах по украинскому конфликту наверняка... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:57

2024-06-14T20:57

2024-06-14T21:10

владимир путин

дмитрий песков

россия

политика

павел зарубин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативы российского лидера Владимира Путина о мирных переговорах по украинскому конфликту наверняка будут рассматриваться Западом."Наверняка рассматривать они (страны Запада - ред.) будут", - сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубина, отвечая на вопрос, будут ли страны Запада рассматривать мирные инициативы президента РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дмитрий песков, россия, политика, павел зарубин