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В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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20:57 14.06.2024 (обновлено: 21:10 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1953024257.html
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина - РИА Новости, 14.06.2024
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативы российского лидера Владимира Путина о мирных переговорах по украинскому конфликту наверняка... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:57
2024-06-14T21:10
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
павел зарубин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативы российского лидера Владимира Путина о мирных переговорах по украинскому конфликту наверняка будут рассматриваться Западом."Наверняка рассматривать они (страны Запада - ред.) будут", - сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубина, отвечая на вопрос, будут ли страны Запада рассматривать мирные инициативы президента РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия, политика, павел зарубин
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Политика, Павел Зарубин
В Кремле считают, что Запад будет рассматривать мирную инициативу Путина

Песков: в Кремле считают, что мирную инициативу Путина будет рассматривать Запад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативы российского лидера Владимира Путина о мирных переговорах по украинскому конфликту наверняка будут рассматриваться Западом.
"Наверняка рассматривать они (страны Запада - ред.) будут", - сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубина, отвечая на вопрос, будут ли страны Запада рассматривать мирные инициативы президента РФ.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
Вчера, 15:27
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияПолитикаПавел Зарубин
 
 
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