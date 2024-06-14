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Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины - РИА Новости, 14.06.2024
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20:51 14.06.2024 (обновлено: 21:37 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1953023041.html
Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины
Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины - РИА Новости, 14.06.2024
Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины
Российская инициатива мирного урегулирования на Украине была выдвинута для украинской стороны и ее легитимных представителей, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:51
2024-06-14T21:37
политика
украина
дмитрий песков
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Российская инициатива мирного урегулирования на Украине была выдвинута для украинской стороны и ее легитимных представителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это для украинской стороны. Действительно, сегодня президент четко совершенно обозначил тезис о нелегитимности Зеленского, но это не значит, что там нет легитимных представителей", - сказал Песков журналистам.
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политика, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины

Песков: инициатива Путина была выдвинута для легитимных представителей Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Российская инициатива мирного урегулирования на Украине была выдвинута для украинской стороны и ее легитимных представителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это для украинской стороны. Действительно, сегодня президент четко совершенно обозначил тезис о нелегитимности Зеленского, но это не значит, что там нет легитимных представителей", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ
Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
 
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