https://ria.ru/20240614/peskov-1953023041.html

Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины

Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины - РИА Новости, 14.06.2024

Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины

Российская инициатива мирного урегулирования на Украине была выдвинута для украинской стороны и ее легитимных представителей, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:51

2024-06-14T20:51

2024-06-14T21:37

политика

украина

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Российская инициатива мирного урегулирования на Украине была выдвинута для украинской стороны и ее легитимных представителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это для украинской стороны. Действительно, сегодня президент четко совершенно обозначил тезис о нелегитимности Зеленского, но это не значит, что там нет легитимных представителей", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, украина, дмитрий песков, владимир путин