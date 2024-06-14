https://ria.ru/20240614/peskov-1953023041.html
Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины
Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины - РИА Новости, 14.06.2024
Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины
Российская инициатива мирного урегулирования на Украине была выдвинута для украинской стороны и ее легитимных представителей, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:51
2024-06-14T20:51
2024-06-14T21:37
политика
украина
дмитрий песков
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Российская инициатива мирного урегулирования на Украине была выдвинута для украинской стороны и ее легитимных представителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это для украинской стороны. Действительно, сегодня президент четко совершенно обозначил тезис о нелегитимности Зеленского, но это не значит, что там нет легитимных представителей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины
Песков: инициатива Путина была выдвинута для легитимных представителей Украины
СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Российская инициатива мирного урегулирования на Украине была выдвинута для украинской стороны и ее легитимных представителей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это для украинской стороны. Действительно, сегодня президент четко совершенно обозначил тезис о нелегитимности Зеленского, но это не значит, что там нет легитимных представителей", - сказал Песков журналистам.