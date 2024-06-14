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Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада - РИА Новости, 14.06.2024
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20:47 14.06.2024 (обновлено: 21:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1953022273.html
Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада
Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада - РИА Новости, 14.06.2024
Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада
Двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:47
2024-06-14T21:34
дмитрий песков
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на гибель российского журналиста Валерия Кожина."Можно призывать (к реакции - ред.) сколько угодно, это все останется без какого-то внимания. В этом плане двойные стандарты, даже в таких трагических ситуациях, они не то что бросаются в лицо, они становятся таким неотъемлемым атрибутом позиции западников, к сожалению", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html
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Дмитрий Песков
Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада

Песков: двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на гибель российского журналиста Валерия Кожина.
"Можно призывать (к реакции - ред.) сколько угодно, это все останется без какого-то внимания. В этом плане двойные стандарты, даже в таких трагических ситуациях, они не то что бросаются в лицо, они становятся таким неотъемлемым атрибутом позиции западников, к сожалению", - сказал Песков журналистам.
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Песков прокомментировал гибель российского журналиста при обстреле ВСУ
Вчера, 20:50
 
Дмитрий Песков
 
 
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