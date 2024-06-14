https://ria.ru/20240614/peskov-1953022273.html
Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада
Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада - РИА Новости, 14.06.2024
Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада
Двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:47
2024-06-14T20:47
2024-06-14T21:34
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на гибель российского журналиста Валерия Кожина."Можно призывать (к реакции - ред.) сколько угодно, это все останется без какого-то внимания. В этом плане двойные стандарты, даже в таких трагических ситуациях, они не то что бросаются в лицо, они становятся таким неотъемлемым атрибутом позиции западников, к сожалению", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков
Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада
Песков: двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада
СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на гибель российского журналиста Валерия Кожина.
"Можно призывать (к реакции - ред.) сколько угодно, это все останется без какого-то внимания. В этом плане двойные стандарты, даже в таких трагических ситуациях, они не то что бросаются в лицо, они становятся таким неотъемлемым атрибутом позиции западников, к сожалению", - сказал Песков журналистам.