https://ria.ru/20240614/peskov-1953022273.html

Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада

Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада - РИА Новости, 14.06.2024

Песков назвал двойные стандарты неотъемлемым атрибутом позиции Запада

Двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:47

2024-06-14T20:47

2024-06-14T21:34

дмитрий песков

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Двойные стандарты становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на гибель российского журналиста Валерия Кожина."Можно призывать (к реакции - ред.) сколько угодно, это все останется без какого-то внимания. В этом плане двойные стандарты, даже в таких трагических ситуациях, они не то что бросаются в лицо, они становятся таким неотъемлемым атрибутом позиции западников, к сожалению", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий песков