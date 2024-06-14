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Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
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20:45 14.06.2024 (обновлено: 21:40 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1953021947.html
Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков
Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков
Отсутствие легитимности президентства Владимира Зеленского не является препятствием для ведения переговоров, главное - чтобы результаты переговоров... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:45
2024-06-14T21:40
россия
киев
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Отсутствие легитимности президентства Владимира Зеленского не является препятствием для ведения переговоров, главное - чтобы результаты переговоров фиксировались легитимными представителями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В данном случае не столь важно, кто ведет переговоры. Переговоры ведут эксперты, ведут специалисты. И переговоры очень многогранные, очень сложные. Главное, чтобы результаты этих переговоров фиксировались легитимными представителями. Такие представители на Украине есть", - сказал Песков журналистам."То есть, это не препятствие для ведения переговоров - отсутствие легитимности Зеленского", - добавил он.
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россия, киев, в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Киев, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков

Песков: нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров Москвы и Киева

© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Отсутствие легитимности президентства Владимира Зеленского не является препятствием для ведения переговоров, главное - чтобы результаты переговоров фиксировались легитимными представителями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"В данном случае не столь важно, кто ведет переговоры. Переговоры ведут эксперты, ведут специалисты. И переговоры очень многогранные, очень сложные. Главное, чтобы результаты этих переговоров фиксировались легитимными представителями. Такие представители на Украине есть", - сказал Песков журналистам.
"То есть, это не препятствие для ведения переговоров - отсутствие легитимности Зеленского", - добавил он.
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