https://ria.ru/20240614/peskov-1953021947.html
Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков
Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков
Отсутствие легитимности президентства Владимира Зеленского не является препятствием для ведения переговоров, главное - чтобы результаты переговоров... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:45
2024-06-14T20:45
2024-06-14T21:40
россия
киев
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974358bf9c971e53e84f42ca0cad3e85.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Отсутствие легитимности президентства Владимира Зеленского не является препятствием для ведения переговоров, главное - чтобы результаты переговоров фиксировались легитимными представителями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В данном случае не столь важно, кто ведет переговоры. Переговоры ведут эксперты, ведут специалисты. И переговоры очень многогранные, очень сложные. Главное, чтобы результаты этих переговоров фиксировались легитимными представителями. Такие представители на Украине есть", - сказал Песков журналистам."То есть, это не препятствие для ведения переговоров - отсутствие легитимности Зеленского", - добавил он.
https://ria.ru/20240614/bekker-1953029611.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14de558d60c9a453f6abf42541a618f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Киев, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков
Песков: нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров Москвы и Киева