https://ria.ru/20240614/peskov-1953021947.html

Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков

Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024

Нелегитимность Зеленского не препятствие для переговоров, заявил Песков

Отсутствие легитимности президентства Владимира Зеленского не является препятствием для ведения переговоров, главное - чтобы результаты переговоров... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T20:45

2024-06-14T20:45

2024-06-14T21:40

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киев

в мире

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Отсутствие легитимности президентства Владимира Зеленского не является препятствием для ведения переговоров, главное - чтобы результаты переговоров фиксировались легитимными представителями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В данном случае не столь важно, кто ведет переговоры. Переговоры ведут эксперты, ведут специалисты. И переговоры очень многогранные, очень сложные. Главное, чтобы результаты этих переговоров фиксировались легитимными представителями. Такие представители на Украине есть", - сказал Песков журналистам."То есть, это не препятствие для ведения переговоров - отсутствие легитимности Зеленского", - добавил он.

https://ria.ru/20240614/bekker-1953029611.html

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россия, киев, в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков