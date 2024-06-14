https://ria.ru/20240614/peskov-1953021311.html
В Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет, считает Песков
В Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет, считает Песков - РИА Новости, 14.06.2024
В Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет, считает Песков
На конференции по Украине в Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:42
2024-06-14T20:42
2024-06-14T21:02
швейцария
украина
дмитрий песков
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. На конференции по Украине в Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На которой (конференции в Швейцарии - ред.) кстати говоря, о мире разговора идти не будет. О мире разговора идти не будет, там будут обсуждаться разные гуманитарные и окологуманитарные вопросы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953024805.html
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швейцария, украина, дмитрий песков
Швейцария, Украина, Дмитрий Песков
В Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет, считает Песков
Песков: на конференции в Швейцарии речь о мире на Украине идти не будет