https://ria.ru/20240614/peskov-1953020895.html
Инициатива Путина по миру не будет письменно оформляться, заявил Песков
Инициатива Путина по миру не будет письменно оформляться, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Инициатива Путина по миру не будет письменно оформляться, заявил Песков
Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, не будет письменно оформляться, в этом нет необходимости, сообщил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:41
2024-06-14T20:41
2024-06-14T20:55
дмитрий песков
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, не будет письменно оформляться, в этом нет необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Оно было озвучено. Здесь достаточно все доходчиво изложено. Достаточно логично, публично все было сказано, все доступно в письменном виде в средствах массовой информации. Здесь абсолютно никакой в этом нет необходимости", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли инициатива Путина оформлена письменно.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953023041.html
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дмитрий песков, украина, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин, Россия
Инициатива Путина по миру не будет письменно оформляться, заявил Песков
Песков: инициатива Путина по мирному плану не будет письменно оформляться