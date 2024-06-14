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Инициатива Путина по миру не будет письменно оформляться, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
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20:41 14.06.2024 (обновлено: 20:55 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/peskov-1953020895.html
Инициатива Путина по миру не будет письменно оформляться, заявил Песков
Инициатива Путина по миру не будет письменно оформляться, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Инициатива Путина по миру не будет письменно оформляться, заявил Песков
Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, не будет письменно оформляться, в этом нет необходимости, сообщил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:41
2024-06-14T20:55
дмитрий песков
украина
владимир путин
россия
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, не будет письменно оформляться, в этом нет необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Оно было озвучено. Здесь достаточно все доходчиво изложено. Достаточно логично, публично все было сказано, все доступно в письменном виде в средствах массовой информации. Здесь абсолютно никакой в этом нет необходимости", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли инициатива Путина оформлена письменно.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953023041.html
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дмитрий песков, украина, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин, Россия
Инициатива Путина по миру не будет письменно оформляться, заявил Песков

Песков: инициатива Путина по мирному плану не будет письменно оформляться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Подмосковье), 14 июн - РИА Новости. Инициатива мирного урегулирования на Украине, выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным, не будет письменно оформляться, в этом нет необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Оно было озвучено. Здесь достаточно все доходчиво изложено. Достаточно логично, публично все было сказано, все доступно в письменном виде в средствах массовой информации. Здесь абсолютно никакой в этом нет необходимости", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли инициатива Путина оформлена письменно.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Песков: инициатива Путина выдвинута для легитимных представителей Украины
Вчера, 20:51
 
Дмитрий ПесковУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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