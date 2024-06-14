https://ria.ru/20240614/peskov-1952983117.html

Песков высоко оценил мирное предложение Путина

Песков высоко оценил мирное предложение Путина - РИА Новости, 14.06.2024

Песков высоко оценил мирное предложение Путина

Президент РФ Владимир Путин выдвинул действительно мирное предложение по урегулированию на Украине, комплексное, очень глубокое и конструктивное, заявил... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:11

2024-06-14T18:11

2024-06-14T18:15

украина

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выдвинул действительно мирное предложение по урегулированию на Украине, комплексное, очень глубокое и конструктивное, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это действительно мирное предложение Путина. Там речь идет и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности и так далее и тому подобное, поэтому это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение", - сказал он "Известиям".

https://ria.ru/20240614/rogov-1952957228.html

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украина, россия, политика, владимир путин, дмитрий песков