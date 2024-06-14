https://ria.ru/20240614/pervyshov-1953008933.html
Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара
Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара - РИА Новости, 14.06.2024
Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара
Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение бывшему мэру города Краснодар Евгению Первышову, ушедшему добровольцем на СВО в 2022 году. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:46
2024-06-14T19:46
2024-06-14T20:05
краснодар
владимир путин
специальная военная операция на украине
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение бывшему мэру города Краснодар Евгению Первышову, ушедшему добровольцем на СВО в 2022 году."Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение… Я сейчас просто должен выяснить буду, не хочу публично говорить, да и камера работает, но как кое-что выясню. Я не пошутил", - заявил Путин на встрече с участниками программы "Время героев".Первышев в беседе с президентом рассказал, что с 2016 по 2021 год занимал пост мэра Краснодара. После начала специальной военной операции на Украине он покинул свой пост и пошел добровольцем на фронт."Я согласовал с Володиным, он отпустил меня, я подписал контракт полноценный, как доброволец на фронт", - рассказал Первышев президенту.Президент поинтересовался, как бывший мэр Краснодара оценивает сейчас обстановку в городе. На это Первышев ответил, что "обстановка рабочая", все процессы, по его словам, идут, логистика и экономика развиваются.
https://ria.ru/20230117/deputaty-1845421653.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, владимир путин, россия, украина
Краснодар, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара
Путин пообещал сделать предложение по работе ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение бывшему мэру города Краснодар Евгению Первышову, ушедшему добровольцем на СВО в 2022 году.
«
"Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение… Я сейчас просто должен выяснить буду, не хочу публично говорить, да и камера работает, но как кое-что выясню. Я не пошутил", - заявил Путин на встрече с участниками программы "Время героев".
Первышев в беседе с президентом рассказал, что с 2016 по 2021 год занимал пост мэра Краснодара. После начала специальной военной операции на Украине
он покинул свой пост и пошел добровольцем на фронт.
"Я согласовал с Володиным, он отпустил меня, я подписал контракт полноценный, как доброволец на фронт", - рассказал Первышев президенту.
Президент поинтересовался, как бывший мэр Краснодара оценивает сейчас обстановку в городе. На это Первышев ответил, что "обстановка рабочая", все процессы, по его словам, идут, логистика и экономика развиваются.