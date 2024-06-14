https://ria.ru/20240614/pervyshov-1953008933.html

Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара

Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара - РИА Новости, 14.06.2024

Путин пообещал предложить работу ушедшему на СВО экс-мэру Краснодара

Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение бывшему мэру города Краснодар Евгению Первышову, ушедшему добровольцем на СВО в 2022 году. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:46

2024-06-14T19:46

2024-06-14T20:05

краснодар

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576539426_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e337ef8ae69b2859ffce44b1e5fa46af.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал сделать предложение бывшему мэру города Краснодар Евгению Первышову, ушедшему добровольцем на СВО в 2022 году."Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение… Я сейчас просто должен выяснить буду, не хочу публично говорить, да и камера работает, но как кое-что выясню. Я не пошутил", - заявил Путин на встрече с участниками программы "Время героев".Первышев в беседе с президентом рассказал, что с 2016 по 2021 год занимал пост мэра Краснодара. После начала специальной военной операции на Украине он покинул свой пост и пошел добровольцем на фронт."Я согласовал с Володиным, он отпустил меня, я подписал контракт полноценный, как доброволец на фронт", - рассказал Первышев президенту.Президент поинтересовался, как бывший мэр Краснодара оценивает сейчас обстановку в городе. На это Первышев ответил, что "обстановка рабочая", все процессы, по его словам, идут, логистика и экономика развиваются.

https://ria.ru/20230117/deputaty-1845421653.html

краснодар

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодар, владимир путин, россия, украина