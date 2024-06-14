https://ria.ru/20240614/peregovory-1952983219.html
Нынешняя ситуация для переговоров отличается от 2022 года, заявил Песков
Нынешняя ситуация для переговоров отличается от 2022 года, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024
Нынешняя ситуация для переговоров отличается от 2022 года, заявил Песков
При обсуждении мирного урегулирования на Украине нужно учитывать вхождение новых регионов в состав РФ, ситуация отличается от 2022 года и де-факто, и де-юре,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:11
2024-06-14T18:11
2024-06-14T18:20
специальная военная операция на украине
украина
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. При обсуждении мирного урегулирования на Украине нужно учитывать вхождение новых регионов в состав РФ, ситуация отличается от 2022 года и де-факто, и де-юре, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня сложилась другая ситуация, очевидно другая - де-факто и де-юре. Нельзя не учитывать, как сказал президент (России Владимир Путин – ред.), четырех новых территорий, которые в соответствии с международным правом вошли в состав РФ и сейчас являются неотъемлемой частью РФ", - сказал Песков в комментарии "Известиям" по мирным инициативам президента РФ.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Нынешняя ситуация для переговоров отличается от 2022 года, заявил Песков
Песков: обсуждение мира возможно только с учётом новых регионов в составе России