https://ria.ru/20240614/peregovory-1952983219.html

Нынешняя ситуация для переговоров отличается от 2022 года, заявил Песков

Нынешняя ситуация для переговоров отличается от 2022 года, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2024

Нынешняя ситуация для переговоров отличается от 2022 года, заявил Песков

При обсуждении мирного урегулирования на Украине нужно учитывать вхождение новых регионов в состав РФ, ситуация отличается от 2022 года и де-факто, и де-юре,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:11

2024-06-14T18:11

2024-06-14T18:20

специальная военная операция на украине

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россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. При обсуждении мирного урегулирования на Украине нужно учитывать вхождение новых регионов в состав РФ, ситуация отличается от 2022 года и де-факто, и де-юре, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сегодня сложилась другая ситуация, очевидно другая - де-факто и де-юре. Нельзя не учитывать, как сказал президент (России Владимир Путин – ред.), четырех новых территорий, которые в соответствии с международным правом вошли в состав РФ и сейчас являются неотъемлемой частью РФ", - сказал Песков в комментарии "Известиям" по мирным инициативам президента РФ.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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Кирилл Волков

украина, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин