https://ria.ru/20240614/peregovory-1952956382.html

СМИ назвали наиболее вероятное время для переговоров России и Украины

СМИ назвали наиболее вероятное время для переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.06.2024

СМИ назвали наиболее вероятное время для переговоров России и Украины

Конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между РФ и Украиной, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:48

2024-06-14T16:48

2024-06-14T16:48

в мире

россия

украина

москва

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между РФ и Украиной, сообщает журнал Economist. Как заявил один западный дипломат, на время и условия прекращения огня повлияют в частности ситуация на поле боя и результаты президентских выборов в США в ноябре. "Таким образом, конец этого года - это наиболее обозримое время для начала переговоров, возможно, они начнутся позже", - говорится в сообщении журнала. Высокопоставленный украинский чиновник согласился с этой оценкой, добавив, что РФ "делает ставку" на экс-президента США Дональда Трампа, который участвует в выборах. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240614/tolstoy-1952936179.html

https://ria.ru/20240614/ekspert-1952919091.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, дональд трамп