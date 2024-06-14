https://ria.ru/20240614/peregovory-1952956382.html
СМИ назвали наиболее вероятное время для переговоров России и Украины
СМИ назвали наиболее вероятное время для переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ назвали наиболее вероятное время для переговоров России и Украины
Конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между РФ и Украиной, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:48
2024-06-14T16:48
2024-06-14T16:48
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Конец 2024 года является наиболее вероятным временем для начала переговоров между РФ и Украиной, сообщает журнал Economist. Как заявил один западный дипломат, на время и условия прекращения огня повлияют в частности ситуация на поле боя и результаты президентских выборов в США в ноябре. "Таким образом, конец этого года - это наиболее обозримое время для начала переговоров, возможно, они начнутся позже", - говорится в сообщении журнала. Высокопоставленный украинский чиновник согласился с этой оценкой, добавив, что РФ "делает ставку" на экс-президента США Дональда Трампа, который участвует в выборах. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240614/tolstoy-1952936179.html
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в мире, россия, украина, москва, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Москва, Дональд Трамп
СМИ назвали наиболее вероятное время для переговоров России и Украины
Economist: конец 2024 – наиболее вероятное время для переговоров РФ и Украины