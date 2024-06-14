https://ria.ru/20240614/papka-1952771476.html

Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки

Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки - РИА Новости, 14.06.2024

Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки

Бывшему бригадиру государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени Березняка Сергею Коротких предъявлено обвинение в воздействии на... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:00

2024-06-14T09:00

2024-06-14T09:29

технологии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бывшему бригадиру государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени Березняка Сергею Коротких предъявлено обвинение в воздействии на критическую инфраструктуру из-за удаления папки "Хлам" со своего компьютера при увольнении, пишет газета "Коммерсантъ"."По версии ФСБ, он уничтожил терабайт служебной информации, что едва не привело к срыву выполнения гособоронзаказа", — подчеркнули в издании.Отмечается, что Коротких удалил не только личную информацию, но и расчеты, используемые для производства ракет. Сам бывший сотрудник это отрицает и утверждает, что удалил только личные данные и черновые расчеты, копии которых есть у предприятия, говорится в материале.Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, заключили в публикации.

https://ria.ru/20240613/sud-1952538751.html

https://ria.ru/20240610/rosoboroneksport-1951836363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)