https://ria.ru/20240614/papka-1952771476.html
Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки
Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки - РИА Новости, 14.06.2024
Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки
Бывшему бригадиру государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени Березняка Сергею Коротких предъявлено обвинение в воздействии на... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:00
2024-06-14T09:00
2024-06-14T09:29
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952779725_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_8a9cbdbc76e43fe369656858bd977c2e.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бывшему бригадиру государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени Березняка Сергею Коротких предъявлено обвинение в воздействии на критическую инфраструктуру из-за удаления папки "Хлам" со своего компьютера при увольнении, пишет газета "Коммерсантъ"."По версии ФСБ, он уничтожил терабайт служебной информации, что едва не привело к срыву выполнения гособоронзаказа", — подчеркнули в издании.Отмечается, что Коротких удалил не только личную информацию, но и расчеты, используемые для производства ракет. Сам бывший сотрудник это отрицает и утверждает, что удалил только личные данные и черновые расчеты, копии которых есть у предприятия, говорится в материале.Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, заключили в публикации.
https://ria.ru/20240613/sud-1952538751.html
https://ria.ru/20240610/rosoboroneksport-1951836363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952779725_708:0:3156:1836_1920x0_80_0_0_5c617b8c5033049871a1a6e5c3c85cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки
"Ъ": экс-сотрудника ракетного предприятия обвинили в удалении папки "Хлам"