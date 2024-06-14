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Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки - РИА Новости, 14.06.2024
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09:00 14.06.2024 (обновлено: 09:29 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/papka-1952771476.html
Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки
Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки - РИА Новости, 14.06.2024
Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки
Бывшему бригадиру государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени Березняка Сергею Коротких предъявлено обвинение в воздействии на... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:00
2024-06-14T09:29
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бывшему бригадиру государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени Березняка Сергею Коротких предъявлено обвинение в воздействии на критическую инфраструктуру из-за удаления папки "Хлам" со своего компьютера при увольнении, пишет газета "Коммерсантъ"."По версии ФСБ, он уничтожил терабайт служебной информации, что едва не привело к срыву выполнения гособоронзаказа", — подчеркнули в издании.Отмечается, что Коротких удалил не только личную информацию, но и расчеты, используемые для производства ракет. Сам бывший сотрудник это отрицает и утверждает, что удалил только личные данные и черновые расчеты, копии которых есть у предприятия, говорится в материале.Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, заключили в публикации.
https://ria.ru/20240613/sud-1952538751.html
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технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-бригадир ракетного завода попал под суд из-за удаленной папки

"Ъ": экс-сотрудника ракетного предприятия обвинили в удалении папки "Хлам"

CC BY-SA 4.0 / Apetrov09703 / Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени Березняка
Государственное машиностроительное конструкторское бюро Радуга имени Березняка - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Apetrov09703 /
Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени Березняка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бывшему бригадиру государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" имени Березняка Сергею Коротких предъявлено обвинение в воздействии на критическую инфраструктуру из-за удаления папки "Хлам" со своего компьютера при увольнении, пишет газета "Коммерсантъ".
"По версии ФСБ, он уничтожил терабайт служебной информации, что едва не привело к срыву выполнения гособоронзаказа", — подчеркнули в издании.
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Отмечается, что Коротких удалил не только личную информацию, но и расчеты, используемые для производства ракет. Сам бывший сотрудник это отрицает и утверждает, что удалил только личные данные и черновые расчеты, копии которых есть у предприятия, говорится в материале.
Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, заключили в публикации.
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ТехнологииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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